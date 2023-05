La liste des plus belles plages du monde a été publiée et deux se situent en Europe

Deux plages européennes figurent parmi les dix plus belles plages du monde. Et elles sont accessibles avec un billet d'avion à moins de 100 euros. Alors on plonge ?

L'Europe est réputée pour ses plages d'une beauté époustouflante, mêlant parfaitement nature et histoire. Des côtes méditerranéennes aux plages nordiques, chaque région offre une palette unique de couleurs, de sable doré à noir volcanique, d'eaux cristallines à des teintes profondément bleues. Les plages de l'Europe du Sud sont prisées pour leur climat ensoleillé, tandis que les pays nordiques offrent une beauté sauvage et préservée. En outre, l'Europe est parsemée d'innombrables criques secrètes et de vastes étendues de sable, offrant quelque chose pour tous les goûts.

Bien sûr, il n'y a rien de mal à se vanter de nos plages spectaculaires aux touristes, mais une validation externe est toujours bienvenue, et avoir deux plages européennes sur la liste sacrée des 50 Meilleures Plages du Monde est une consécration ultime. Établie par Banana Boat - une entreprise fermement ancrée dans la culture de plage - la compilation s'appuie sur plus de 750 des principaux journalistes de voyage, influenceurs et agences du monde pour recueillir leurs votes sur les meilleurs endroits pour se baigner dans le monde.

Pour découvrir quelles plages européennes ont obtenu une place dans le top 10, parcourez le classement de la 10e à la 1re place.

10e: Balandra, Mexique

Balandra, au Mexique, est un joyau naturel avec ses eaux cristallines couleur turquoise qui offrent une baignade parfaite dans un décor de carte postale. Sa caractéristique la plus emblématique est la roche en forme de champignon, un spectacle géologique exceptionnel, qui, associé à ses montagnes environnantes, crée une véritable oasis de tranquillité et de beauté.

9e : Navagio, Grèce (Europe)

Navagio, en Grèce, est une merveille cachée, entourée de falaises imposantes et dotée d'un sable blanc immaculé et d'eaux turquoise cristallines. Sa singularité est encore plus marquée par le navire échoué qui repose au centre de la plage, ajoutant une touche d'aventure et de mystère à ce paradis naturel.

8e : Reynisfjara, Islande (Europe)

Reynisfjara en Islande est une plage étonnamment belle et unique avec son sable noir volcanique, offrant un contraste saisissant avec l'océan Atlantique rugissant. Les formations rocheuses impressionnantes, les colonnes de basalte et les falaises peuplées d'oiseaux marins ajoutent à son charme mystique et sauvage.

7e: Honopu, Hawaï

Honopu Beach à Hawaï est un véritable bijou caché, uniquement accessible par l'eau, ce qui ajoute à son charme secret et sa tranquillité. Avec sa mer d'un bleu profond, son sable doré, ses falaises vertigineuses et son arche de roche naturelle distinctive, c'est un paradis tropical absolument époustouflant.

6e: Trunk Bay, îles Vierges américaines

Trunk Bay, située dans les îles Vierges américaines, est réputée pour sa beauté éblouissante avec ses eaux turquoise cristallines et son sable blanc poudreux. De plus, son sentier sous-marin balisé, peuplé d'une faune marine vibrante, en fait un lieu de rêve pour la plongée avec tuba, ajoutant à son attrait comme un véritable paradis tropical.

5e: One Foot Island, îles Cook

One Foot Island, située aux îles Cook, est une vision de paradis avec son lagon d'eau turquoise, son sable blanc immaculé et ses cocotiers ondulants. Avec une vue imprenable sur le récif de corail environnant et une tranquillité presque irréelle, c'est une véritable évasion vers un rêve tropical.

4e: Whitehaven Beach, Australie

Whitehaven Beach en Australie est un spectacle à couper le souffle avec son sable blanc incroyablement pur qui s'étire sur plus de 7 km, contrastant de façon spectaculaire avec les eaux turquoise et émeraude du Pacifique. Sa beauté naturelle intacte, son accès limité et la vision changeante de ses marées en font une des plages les plus photogéniques et prisées du monde.

3e : Hidden Beach, Philippines

Hidden Beach aux Philippines est une merveille naturelle, connue pour ses eaux turquoise cristallines et son sable blanc immaculé entouré de falaises calcaires impressionnantes. Son isolement lui donne un sentiment de tranquillité et de sérénité, tandis que sa riche vie marine la rend idéale pour la plongée avec tuba, ajoutant une dimension d'aventure à ce paradis caché.

2e : Source d'Argent, Seychelles

La plage de Source d'Argent aux Seychelles est réputée pour être une des plus belles du monde avec son sable doux et blanc, bordée de gigantesques rochers de granit sculptés par l'érosion, offrant un spectacle visuel époustouflant. Ses eaux turquoise et peu profondes, protégées par un récif de corail, en font un paradis pour la baignade et la plongée en apnée, créant un véritable tableau de paradis tropical.

1re : Lucky Bay, Australie

Lucky Bay en Australie est une destination de rêve avec ses kilomètres de sable blanc immaculé qui se fondent dans des eaux cristallines d'un bleu vif. Sa faune locale unique, notamment des kangourous souvent aperçus sur la plage, ajoute à son charme, rendant cette plage non seulement magnifique mais aussi distinctement australienne.