Volcan aux Canaries : les photos de l'éruption du Cumbre Vieja, quel bilan ?

Un volcan est entré en éruption dimanche 20 septembre sur l'île espagnole de La Palma aux Canaries, provoquant d'importants dégâts dans les villages aux alentours.

Le volcan Cumbre Vieja, situé dans le sud de La Palmaa aux Canaries, est entré en éruption le dimanche 19 septembre pour la première fois depuis cinquante ans. "Ce volcan est actif depuis des milliers d'années. Il ne dort que d'un œil", a expliqué lundi 20 septembre sur franceinfo Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue et professeur à l'université Paris-Saclay". Les coulées avancent de 700 mètres, les gens peuvent se sauver heureusement, mais les laves détruisent tout sur leur passage, les cultures, les routes, les maisons et les forêts", a-t-il ajouté. "Il doit y avoir beaucoup de lave en réserve", et cette coulée de lave "devrait durer entre 1 et trois mois". Le jour de l'éruption, près de 5000 personnes avaient dû être évacuées par les secours. Un premier décompte faisait état d'une centaine de maisons détruites suite aux explosions et au passage de la lave.

"L'apparition d'une nouvelle bouche éruptive" dans la zone de Tacande, sur la commune d'El Paso, a entraîné l'"évacuation des habitants", a tweeté le service des secours d'urgence de l'archipel. Un regain d'activité du volcan Cumbre Vieja a en effet entraîné l'évacuation de 500 personnes supplémentaires dans la nuit de lundi à mardi, portant le total à 6 000 déplacés sur l'île espagnole de La Palma, où des coulées de lave sont attendues sur la côte. Selon les scientifiques, la rencontre de la lave avec l'océan dans cette île de l'archipel des Canaries pourrait entraîner le dégagement de gaz toxiques, amenant les autorités à instaurer une zone d'exclusion pour éviter tout danger.

Espagne : Des maisons isolées ont été touchées par une coulée de lave sur l'île de La Palma aux Canaries où le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption. pic.twitter.com/tMoi4dHGZ5 — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) September 20, 2021

L'ouverture de cette bouche éruptive est intervenue après un nouveau séisme d'une magnitude de 4,1, enregistré à 21H32 (20H32 GMT), selon l'Institut volcanologique des Canaries (Involcan). Si elle n'a heureusement pas fait de victime, l'éruption du volcan Cumbre Vieja a provoqué d'énormes dégâts. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos filmés par des médias ou des riverains montrent des coulées de lave dévalant les flancs du volcan, engloutissant arbres, routes et maisons sur leur passage.