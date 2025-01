Personne ne le connaît mais ce château est le plus vieux d'Allemagne - il est magnifique et se visite facilement

Plongez dans l'histoire fascinante du plus ancien château d'Allemagne. Ce joyau architectural méconnu vous séduira par son architecture gothique et ses vues imprenables sur l'Elbe.

Quand on pense à citer un château en Allemagne, beaucoup citent les châteaux des rois de Bavière comme le célèbre Neuschwanstein qui a même inspiré Walt Disney. Notre destination du jour attire environ 100 000 visiteurs par an, soit... 15 fois moins que le Neuschwanstein et ses quasi 1,5 million de visiteurs annuels.

Le plus vieux château du pays encore visitable se trouve effectivement bien plus à l'est du pays. Niché au cœur d'une région allemande encore trop méconnue des visiteurs français, la Saxe, se dresse un trésor architectural : le château d'Albrechtsburg. Dominant majestueusement l'Elbe depuis son promontoire rocheux, l'Albrechtsburg impressionne par sa silhouette élancée et ses élégantes tours gothiques.

Ses murs massifs, rappelant son passé de forteresse, contrastent avec la finesse de ses décorations. À l'intérieur, les vastes salles voûtées et les délicats décors sculptés témoignent du faste de la cour de Saxe qui y résida. Mais l'Albrechtsburg, c'est aussi un lieu chargé d'histoire...

Une exposition vous entraînera sur les traces des puissants princes-électeurs de la maison de Wettin. Vous découvrirez comment ce château, bâti à partir de 1471, incarna leur pouvoir et leur prestige. Depuis les remparts, un panorama époustouflant s'offre à vous. Le regard embrasse la vallée de l'Elbe, véritable écrin de verdure, ponctuée par les tours gothiques de la cathédrale de Meissen. Pour une vue parfaite sur le château lui-même, traversez le fleuve et admirez sa silhouette se reflétant dans les eaux.

Votre visite du château d'Albrechtsburg ne sera que le début de votre découverte de Meissen et de la Saxe. Depuis les ruelles pavées du centre historique, vous pourrez pousser les portes de la célèbre manufacture de porcelaine, la plus ancienne d'Europe. Entre art et artisanat, elle perpétue depuis le 18ème siècle un savoir-faire unique.

En vous aventurant plus loin, vous serez conquis par les innombrables trésors de cette région. Dresde, capitale de la Saxe surnommée la "Florence de l'Elbe", vous éblouira par son opéra Semperoper, son palais Zwinger et son église Frauenkirche baroque. Les amoureux de nature seront comblés par les spectaculaires paysages de la "Suisse saxonne". Ses impressionnantes falaises de grès, ses mystérieuses gorges et son légendaire pont de la Bastei offrent un terrain de jeu idéal aux randonneurs.

La forteresse de Königstein, à quelques kilomètres, vaut également le détour. Perchée sur un éperon rocheux, elle ne fut jamais conquise depuis sa construction au 13ème siècle. Ses remparts offrent une vue splendide sur les méandres de l'Elbe. Que vous soyez passionné d'histoire, amoureux d'architecture ou randonneur invétéré, le château d'Albrechtsburg et la Saxe sauront vous charmer. Cette région d'Allemagne encore préservée du tourisme de masse réserve de belles découvertes.