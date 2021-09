Thello : la compagnie ferroviaire ouvre une ligne entre Paris, Lyon et Milan, les infos

TRAIN THELLO - La compagnie ferroviaire italienne Thello va concurrencer la SNCF sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon-Milan dès le mois d'octobre.

[Mis à jour le 13 septembre 2021 à 09h59] Premier opérateur ferroviaire alternatif de transport de passagers dans l'Hexagone, Thello exploite des trains de voyageurs entre la France et l'Italie. Créée en 2010, l'entreprise concurrente de la SNCF appartient entièrement à l'entreprise publique italienne Trenitalia depuis 2016. En train direct ou en train de nuit, Thello dessert les villes italiennes de Venise et Milan au départ de plusieurs grandes villes françaises. Dès le mois d'octobre, le Zefiro rouge de Thello va assurer deux fois par jour la liaison entre Paris et Lyon à 300 km/h, puis Lyon et Milan à 200 km/h. Le voyage entre Paris et Milan sera d'une durée de 6 heures contre 7 heures avec la SNCF. Actuellement, Thello réalise des tests et les voyageurs en Gare de Lyon, à Paris, peuvent admirer le TGV rouge de la filiale de Trenitalia. La nouvelle ligne de Thello permettra aussi d'emprunter seulement le tronçon Paris-Lyon.

Embarquer à Paris Gare de Lyon, passer la nuit en train couchette et se réveiller à Venise, c'est possible grâce aux trains de nuit Thello. Quotidienne, la ligne de train Paris-Venise part de Paris Gare de Lyon à 19h15 pour arriver à Venise Santa Lucia le lendemain matin à 9h35 (arrêts : Paris / Dijon / Milan / Brescia / Vérone / Vicence / Padoue / Venise Mestre / Venise Santa Lucia). Les billets de trains sont disponibles dès 29€ l'aller simple en compartiment couchettes 6 personnes et à partir de 85€ en cabine 2 lits (en tarif Smart non échangeable non remboursable).

Si vous souhaitez vous rendre à Rome en train plutôt qu'en voiture ou en avion, vous pouvez emprunter la ligne Paris-Milan puis prendre la correspondance en Frecciarossa Milan-Rome. En partant à 19h15 de Paris Gare de Lyon comptez entre 14h et 16h de train pour arriver à destination.

Vous pourrez vous arrêter à Milan en empruntant la ligne de train Thello Paris-Venise. En partant de la Gare de Lyon à 19h15, vous arriverez à Milano Centrale à 6h du matin le lendemain. Les billets sont vendis dès 29 euros l'aller simple en compartiment 6 couchette en tarif Smart non échangeable et non remboursable.

Vous souhaitez vous rendre à Milan depuis le sud de la France ? Thello propose 3 départs quotidiens de Nice Ville tout au long de l'année : à 8h01, 14h02 et 18h08 pour une arrivée dans la capitale de la mode et du design à 12h50, 18h50 ou 22h50 en fonction de votre horaire de départ. Au retour, les départs de Milan se font à 07h10, 11h10 ou 15h05. Le tarif Smart de Thello vous permettra de faire le trajet Nice-Milan à partir de 15 euros l'aller simple au meilleur prix.

En direction de Milan, Thello propose 1 départ quotidien de Marseille à fréquence variable pendant l'année. La ligne de train Marseille-Milan part de Marseille St Charles à 15h28 pour arriver à Milano Centrale à 22h50. Elle circule du 30 mars 2019 au 19 avril 2019 inclus, du 23 avril au 29 avril 2019 inclus, du 5 mai au 29 mai 2019 inclus, du 3 au 7 juin 2019 inclus, du 11 juin 2019 au 31 octobre 2019 inclus et du 4 novembre 2019 au 14 décembre 2019 inclus ainsi que tous les samedis, dimanches et lundis du 8 janvier 2019 au 29 mars 2019 inclus. Les billets de trains sont disponibles dès 27€ l'aller simple en tarif Smart.

Concernant les avis sur Thello, ils sont assez mitigés. Sur TripAdvisor, les voyageurs qui sont montés à bord de l'un des trains de l'entreprise ferroviaire italienne apprécient les horaires de nuit mais pointent cependant du doigt le confort des couchettes, trop exiguës. De plus, les retards semblent être assez fréquents.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Vous souhaitez contacter Thello concernant une information sur un trajet, un retard ou une réclamation ? En plus du formulaire de contact en ligne disponible ICI, vous pouvez appeler le service téléphonique automatisé, disponible 24h/24 au 01 83 82 00 00 (coût d'un appel local depuis un poste fixe, hors coût opérateur).