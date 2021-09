Lidl Voyages : l'agence en ligne se lance dans la vente de billets d'avion, les infos

LIDL VOYAGE - Après les séjours, Lidl Voyages complète son offre avec des billets d'avion secs, essentiellement vers l'Europe. Destinations et infos.

[Mis à jour le 24 septembre 2021 à 13h50] Près de quatre ans après son lancement dans l'industrie du voyage, l'agence 100% digitale Lidl Voyages complète son offre avec des billets d'avion essentiellement vers l'Europe. Spécialisée dans la vente de séjours, elle propose désormais une offre de vols secs à travers un partenariat en marque blanche avec Résaneo, une centrale professionnelle de réservations.

Interrogée par BFM Business, Mélanie Lemarchand, responsable de Lidl Voyages France explique que cette offre est le résultat du changement de comportements de consommateurs suite à la crise du covid. "La façon de voyager a changé et les Français recherchent surtout des courts séjours à la carte. C'est une offre complémentaire". Les vols "sont ouverts au monde entier avec 600 compagnies aériennes disponibles et on ouvrira bientôt les Etats-Unis [...]". A terme, le distributeur entend proposer une offre complète: forfaits, vols secs et vols secs + hébergement, "à l'image de certains de nos concurrents".

Lidl Voyages propose sept formats de voyage pour combler toutes les envies des voyageurs : des circuits qui s'adaptent à tous les budgets, des séjours qui allient loisirs et détente, des croisières aux quatre coins du monde, de la thalasso, des sports d'hiver, du camping et des parcs d’attractions. Au total, plus de 100 destinations sont ainsi proposées en partenariat avec 405 tour-opérateurs bien connus tels que MSC Croisières, FRAM, Top of Travel ou encore Amérigo et Jet Tours : l'Espagne, la Crète, le Canada, les Maldives, Malte, l'Egypte, les Canaries, la Croatie, Hong Kong... Parmi les nouvelles destinations à découvrir sur le site de Lidl Voyages, on retrouve le Panama, la Tunisie, le Costa Rica, Dubaï, le Sénégal, Cuba, l'Est des Etats-Unis, la République dominicaine, le Cap Vert ou encore la Corse. L'intégralité des destinations Lidl Voyages est à retrouver ici.

Le projet de Lidl Voyages pour l'année en cours ? Continuer à dénicher des offres exclusives à des prix de 30% à 70% inférieurs aux tarifs habituels. Chaque semaine, l'agence de voyages en ligne propose une série d'offres à prix cassés qui collent aux envies des voyageurs. Séjours au ski pendant les vacances de Noël, circuit en Inde ou en Afrique du Sud...

Afin d'améliorer l'expérience client, Lidl Voyages permet de payer les voyages et séjours en 3 ou 4 fois grâce au partenariat avec la banque en ligne Oney. Cette solution de paiement fractionné s'étend à tous les types de séjours proposés sur le site, notamment les offres early booking et last minute, pour des montants allant de 100 à 3 000 euros. Au moment du paiement, il faut sélectionner l'option carte bancaire 3x ou 4x Oney. Sachez que ce moyen de paiement en plusieurs fois entraîne des frais de financement supplémentaires (10 euros pour le paiement en 3 fois et 20 euros pour le paiement en 4 fois).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'assurance multirisque de Lidl Voyages propose un service de téléconsultation en partenariat avec Allianz pour les voyageurs malades en vacances. Accessible 24h/24 et 7j/7, il permettra aux clients de "bénéficier d'un avis médical fiable ou de se voir prescrire une ordonnance". Afin d'aider ses clients qui peuvent vite se sentir perdus au moment de faire une demande de visa ou d'ESTA, Lidl Voyages propose aussi un service d'aide et de simplification de la démarche de demande de visa. Sur le site, il suffit de cliquer sur l'onglet "Formalités" puis se renseigner ses informations de voyage. Ce service prend en compte les délais et le pays exploré pour que vous obteniez votre visa dans les temps.