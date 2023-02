Manifestations du 7 février : où auront lieu les rassemblements ?

Tout comme le mois de janvier, le mois de février s'annonce chargé socialement. Dès le 7 février, l'intersyndicale a appelé les manifestants à défiler dans les rues du pays pour s'opposer à la réforme des retraites.

"C'est la Première ministre et le président de la République qui nous incitent à y aller, encore plus", a justifié Phillipe Martinez, secrétaire général de la CGT. Invité au micro de France inter le syndicaliste a confirmé les dates de mobilisation à venir les 7 et 11 février prochain, en période de vacances scolaires. Les rassemblements seront d'ailleurs influencés par celles-ci, a prévenu Philippe Martinez, "risquant de changer les lieux de manifestation" a-t-il prévenu à la radio. Mais alors où sont prévues les mobilisations du 7 février ?

La liste des manifestations du 7 février

Comme lors des manifestations des 19 et 31 janvier, les manifestations du 7 février prochain auront lieu dans toute la France. La CGT met à disposition sur son site internet une carte interactive des différents points de ralliements à venir ce mardi 7 février. La liste des villes sera complétée au fur et à mesure. Voici une première liste. Pour le moment le trajet parisien n'a pas encore été communiqué par les syndicats, l'itinéraire est toujours en cours de négociations entre les organisateurs et les autorités.

Marseille : Manifestation à 10h30 au Vieux-Port

Nantes : Manifestation à 10h30 au Miroir d'eau

Rennes : Manifestation à 11h Place de Bretagne

Montpellier : Manifestation à 11h Place de Zeus

Lyon : Manifestation à 12h devant la Manufacture des Tabacs

Nancy : Manifestation à 14h Place Carnot

Metz : Manifestation à 14h devant l'Arsenal de Metz (barbecue à 12h30)

Lille : Manifestation à 14h30 Porte de Paris

Brest : Manifestation à 10h30 Place de la Liberté

La Rochelle : Manifestation à 14h30 sur le parvis de la gare

Le parcours de la Manifestation à Lyon

Selon les informations de Lyon Capitale, ce 7 février les manifestants se réuniront au niveau de la Manufacture des Tabacs à 12h. L'itinéraire prévu par les syndicats prévoit de faire passer les manifestants par le cours Gambetta pour atteindre la place Bellecour, en passant aussi sur la place Antonin Poncet, afin d'éviter l'Hôtel Dieu.