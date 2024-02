Des "anomalies de température" dans de nombreux départements cette semaine - 20° à 25°C là où personne ne l'attend

Un climat très printanier arrive en France cette semaine, là où ne l'attendait pas. Et les anomalies de températures se multiplient.

Dès le mois de décembre, pluie, neige et grisaille ont alterné dans le nord du pays avec des températures parfois très basses. Depuis, des phénomènes atypiques se sont succédé en France, parfois avec des températures très douces voire printanières dans le sud. Et ces phénomènes qui perdurent au cours des dernières semaines ne semblent pas prêts de s'arrêter.

Comme le rappelle La Chaîne météo la "douceur anormale persiste sur notre pays depuis le 20 janvier" et devrait continuer. En effet, le site annonce que "la douceur est à nouveau à l'ordre du jour." Depuis cette date du 20 janvier, la température moyenne à l'échelle nationale est comprise entre 4°C et 6°C au dessus des normales de saison. Au cours de cette période, un pic de chaleur a même été atteint le 24 janvier, avec "un indicateur thermique national à 12,28°C alors que la normale est de 5°C".

Pour cette semaine du 12 février, "la remontée d'un air d'origine subtropical" sera à l'origine de températures très douces. Le sud-ouest du pays sera particulièrement touché par ces températures printanières. Pour le milieu de la semaine, La Chaîne météo prévoit de très belles éclaircies "du sud-ouest au Massif central, aux Alpes jusqu'au Jura" et un temps très clément "près de la Méditerranée". Le site annonce 21°C à Biarritz, 18°C à Perpignan, 17°C à Nice et 16°C à Marseille, Montpellier et Ajaccio. Au nord, la tendance sera différente avec des nuages persistants et quelques averses à l'ouest à Rouen, Cherbourg et Nantes. Les températures avoisineront tout de même les 13°C à Brest et seront au minimum à 9°C comme à Lille et à Rouen. La Chaîne météo annonce en effet pour cette semaine qu' "au nord de la Loire et près de la Manche (...) la grisaille et l'humidité l'emporteront souvent".

C'est à partir de jeudi que la tendance pourrait dégénérer en anomalies climatiques. Ces anomalies concernent principalement les massifs français où les températures seront anormalement hautes. Pour les journées de mercredi et jeudi, La Chaîne météo annonce qu'"Il fera généralement 8 à 10°C le matin et de 13 à 17°C l'après-midi du nord au sud. On se situera 7 à 10°C au-dessus des normales de saison, au niveau d'une mi-mai au sud et d'un début mai au nord".

Le pic de cet épisode est attendu mercredi ou jeudi, où La Chaîne météo prévoit jusqu'à 25°C "au pied des Pyrénées". Même chose à l'échelle nationale, l'indicateur thermique sera au plus haut jeudi avec 12,1°C. Dans les autres massifs du territoire, le site annonce que "le retour de la douceur va contribuer à faire fondre la neige dans les Pyrénées et le Massif-Central" et ajoute qu'il n'y aura aucune neige dans le Jura et dans les Vosges. Seules les Alpes semblent être épargnées avec de la neige dans les stations de ski "situées au-dessus de 1800 mètres d'altitude". En ce qui concerne le nord de la France, le site prévoit des "perturbations plus actives avec du vent et des pluies modérées".

Ce vendredi 16 février, les perturbations pluvieuses devraient atteindre le sud de la France avec l'affaiblissement de l'anticyclone, mais sans rien changer à la douceur qui règne cette semaine. Comme l'indique La Chaîne météo, la sécheresse à l'œuvre dans le Roussillon se poursuit elle aussi. Ce vendredi dans le sud du pays les températures seront comprises entre 13°C, comme à Nice et 17°C, comme à Perpignan.