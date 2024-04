Emmanuel Macron veut lancer une troisième convention citoyenne en 2024

Emmanuel Macron a annoncé qu'une nouvelle convention citoyenne allait être lancée d'ici la fin de l'année. Après celles sur le climat et la fin de vie, le thème de cette troisième édition reste à définir.

Présent au Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour échanger avec les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie, Emmanuel Macron a annoncé qu'un troisième cycle de cette assemblée va débuter avant la fin de l'année 2024. Cette convention, constituée en 2019, "a vocation à aboutir d'ici la fin du quinquennat", a-t-il déclaré.

Après le climat et la fin de vie, quel sera le prochain thème sur lequel plancheront les citoyens ? Si le sujet doit encore être étudié en lien avec le CESE "dans les prochains mois", le thème sera suggéré "dans les prochains mois". Une méthode déjà utilisée lors des deux premières conventions. La première, sur le climat, a connu des résultats mitigés. "On a appris", a assuré Emmanuel Macron. Celle sur la fin de vie a fait l'objet de nombreux débats depuis son lancement, en décembre 2022. Au total, 185 citoyens français tirés au sort ont énoncé une série de recommandations pour construire une nouvelle législation sur la fin de vie.

Mais le but de ce nouvel outil démocratique reste de lutter contre le "désintérêt pour la chose publique". "Les gens ne veulent pas seulement voter et donner mandat sur tout : ils veulent être associés aux délibérations, précise le chef de l'État. Je suis convaincu que la démocratie participative et délibérative est une manière de recoller les morceaux."

"Plusieurs référendums" à venir ?

Pour le chef de l'État, le concours de la Convention citoyenne témoigne des bienfaits de la "démocratie délibérative et participative". "La difficulté, c'est que le monde dans lequel on vit n'organise pas les débats. Il y a une tyrannie de l'émotion et de l'instantané, avec un primat des réseaux sociaux. Cela ne permet pas de créer un cadre de référence commun et donc une possibilité de consensus. C'est l'apport de la convention citoyenne." Emmanuel Macron n'a par ailleurs pas exclu de recourir à l'avenir au référendum. "Je réfléchis à plusieurs référendums dont je pourrais prendre l'initiative, a-t-il dit. Je veux le faire au bon moment."