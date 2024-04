Danse avec les stars : les soupçons de triche s'accumulent

La finale de Danse avec les stars 2024 ce vendredi va se dérouler dans une ambiance de suspicions encore jamais vue dans le programme de TF1.

La saison actuelle de Danse avec les Stars (DALS) enflamme les parquets depuis son lancement en début d'année, mais pas seulement. Alors que la finale a été programmée ce vendredi soir sur TF1, l'émission croule sous le poids de multiples accusations portant sur l'équité du concours. Des voix s'élèvent pour dénoncer un traitement préférentiel accordé à certaines célébrités, notamment Inès Reg, au centre de toutes les polémiques mais aussi principale curiosité du programme depuis le mois de mars.

Les rumeurs sur Danse avec les stars, croissantes en coulisses et sur les réseaux sociaux, ont été mises au jour le 18 avril par Black M dans Le Parisien. Le rappeur, fraichement éliminé, y exprimait ses doutes sur la sincérité du processus de vote. Danse avec les stars est en effet basé sur un savant mélange de votes des jurés (Fauve Hautot, Mel Charlot, Jean-Marc Généreux et Chris Marques) et du public. Un système qui pose question selon lui.

"Il n'y a pas un truc au moment où ils arrêtent les votes ? Je me pose la question. Je leur ai demandé droit dans les yeux : les gars, c'est un peu truqué ? Dites la vérité… Et ils m'ont répondu : non, pas du tout. Je ne les crois pas mais je ne veux pas en faire une affaire d'État… Mais je garde mon point d'interrogation ! C'est bizarre. Dans l'univers de la télé, ils contrôlent des choses que l'on ne voit pas. Si moi j'étais producteur d'une émission comme Danse avec les stars, si j'avais envie de mettre untel en finale, je ferais ce que je veux. Donc je pense qu'ils font ce qu'ils veulent", a soufflé Black M au quotidien.

Des pratiques courantes pour tronquer les votes

Les jurés de Danse avec les stars 2024. © PIXELINE / TF1 via PhotoTélé

Quelques phrases à la limite du conspirationisme qui ont ajouté une polémique supplémentaire à cette saison de DALS, déjà minée par l'altercation entre Inès Reg et Natasha St-Pier en coulisses. Les médias se sont évidemment saisis de l'affaire et ont depuis fait croitre un peu plus les soupçons. Un anonyme, décrit comme un spécialiste des divertissements, a précisé dans les colonnes du même journal quelques jours plus tard que les producteurs pourraient effectivement arrêter les votes "au moment où ça les arrange", une pratique qui serait courante dans les émissions demandant l'intervention des téléspectateurs.

D'autres sources internes indiquent que tout serait orchestré pour maximiser la présence d'Inès Reg, qui est devenue un catalyseur pour Danse avec les stars 2024. "On lui donne des contemporains [danses contemporaines - NDLR] moins compliqués à faire que des danses de salon et les super notes tombent pour lui éviter le vote du public. C'est un peu : il faut sauver le soldat Inès", confie un proche de la production. Une autre voix critique ajoute : "Avec les contemporains, il suffit de glisser pieds nus sur le parquet et faire des vagues avec les bras pour avoir une bonne note".

Une candidate de DALS volée ?

Dès le début du mois d'avril, l'élimination d'Adeline Toniutti, juste avant le lancement de sa tournée, avait soulevé les questions des fans. Et l'ancienne coach de la Star Academy avait dû répondre aux rumeurs de truquage, insistant sur son engagement et sa détermination à aller "jusqu'à la finale" si elle avait pu. Mais d'autres participants de Danse avec les stars n'ont pas hésité à exprimer plus clairement leur avis et même leur frustration au moment d'être éliminés. Lors du prime-time du 12 avril, Keiona et son partenaire Maxime Dereymez, se sont notamment insurgés des notes du jury qu'ils jugeaient injustes après une danse. "Je ne me sens pas jugée au même titre que mes concurrents", va même oser Keiona lors de l'after de l'émission, manifestement déçue par un 7 qui ne reflétait pas, selon elle, la qualité de sa performance.

L'affaire s'est complexifiée avec l'élimination surprenante de Keiona la semaine suivante, sortie par les téléspectateurs alors même qu'elle était arrivée première du classement général. De quoi a exacerber les doutes sur l'intégrité du vote du public. Malgré sa déception, la star a choisi de calmer le jeu. "Je me suis beaucoup amusée. J'avais un super prof, un super ami, un super partenaire qui ne m'a pas lâché de toute la compétition. On a bien profité, on a bien dansé, on s'est bien amusé, on a fait de beaux tableaux. Et je suis très fière d'avoir fait ça avec Maxime, parce que c'était vraiment incroyable", a-t-elle simplement déclaré. Fermez le ban ?