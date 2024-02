Un auto-stoppeur sévit en France en toute impunité grâce à une arnaque parfaite

Grâce une arnaque parfaitement ficelée, cet auto-stoppeur arnaque de nombreux automobilistes depuis des décennies. Méfiez-vous !

Si certaines arnaques sont devenues très communes, comme les arnaques téléphoniques aussi bien par appel que par sms, ou les arnaques en ligne via mail par exemple, ou encore celles à domicile, d'autres sont plus originales. Difficile de penser, par exemple, qu'il est encore possible en 2024 de se faire arnaquer par un individu en stop sur le bord de la route !

C'est pourtant grâce à cette vieille pratique qu'un homme aurait arnaqué des centaines d'automobilistes sur les routes de France depuis plusieurs années. De nombreux témoignages de conducteurs racontent comment ils ont prêté de l'argent a un auto-stoppeur sans jamais se faire rembourser. Ce n'est bien souvent que trop tard que les victimes apprennent qu'ils ont fait face à "Max le Suisse". Une simple recherche sur Internet révèle l'ampleur des méfaits de cet auto-stoppeur. Répondant au nom de Max, Claude ou Gérard, l'arnaqueur serait dorénavant âgé de 80 ans selon divers témoignages. Il appliquerait le même mode opératoire depuis des décennies.

"Max le Suisse" se présente toujours comme un homme d'affaires ou un médecin (à la retraite désormais) à qui on aurait volé sa voiture ou son portefeuille. C'est grâce à cette histoire que l'auto-stoppeur arrive à s'attirer la sympathie de ses victimes et à les convaincre de lui prêter de l'argent. Promettant de rembourser la somme allant parfois jusqu'à plusieurs centaines d'euros, l'homme à la retraite communique de fausses coordonnées aux conducteurs qui bien sûr ne reçoivent jamais l'argent prêté.

Comme l'indique BFMTV, cet arnaqueur avait été interpellé et jugé devant le tribunal de Brive-la-Gaillarde en Corrèze en 2009. Néanmoins il n'avait reçu aucune peine car la justice a estimé que l'argent avait été prêté du plein gré des automobilistes. C'est là que réside le mode opératoire de l'auto-stoppeur. Grâce à une fausse histoire attendrissante, ce dernier n'enfreint aucune loi en acceptant simplement l'argent offert par les victimes. Cela explique que la majorité des conducteurs n'a finalement pas porté plainte faute de réel motif. Comme l'indique Alain Aeschlimann, consul suisse à Montpellier, dans un reportage de France 2 en 2012, Max "accepte qu'on lui prête de l'argent. Donc d'un point de vue pénal, il n'y a absolument rien qui puisse donner lieu à des poursuites."

Selon les témoignages recueillis par BFMTV, l'arnaqueur continue de parcourir les routes de France malgré son âge avancé. Le dernier agissement connu de l'auto-stoppeur remonte au 29 décembre 2023. Comme l'indique le média, une femme nommée Nadège aurait croisé son chemin à Ambazac en Haute-Vienne. Elle a raconté sa mésaventure auprès du Populaire du Centre : "Il m'a raconté qu'il sortait de 53 jours de réanimation à l'hôpital à cause du Covid, qu'il s'était fait voler ses affaires et qu'il doit rentrer chez lui à Strasbourg (Bas-Rhin). Il toussait et avait du mal à respirer. Il m'a vraiment fait de la peine ". L'homme en question affirme s'appeler Isaac Roven et se présente comme un urologue à la retraite ayant exercé pendant des années à Strasbourg.

La victime a ajouté : "Il m'a dit que sa femme, qui souffre d'un cancer, et sa fille étaient en Israël. Il m'a montré des photos. Nous avons discuté un bon moment, et sur le coup, je n'ai pas remis en cause son histoire". Elle décide ensuite de lui acheter un billet de train et de bus en direction de Strasbourg et lui retire de l'argent. L'escroc lui laisse son numéro de téléphone et lui promet de la rembourser. Ce n'est qu'ensuite que Nadège a été prise d'un doute et a compris ce qui lui était arrivé après de rapides recherches sur Internet Elle y a découvert de nombreux témoignages similaires au sien... "Max le Suisse" poursuit, lui, son chemin.