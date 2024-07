Le vin servi à la messe n'est pas choisi au hasard

Le vin de messe est choisi avec grand soin. Voici les caractéristiques du vin liturgique.

À quoi peut bien ressembler le vin de messe ? Vous vous êtes peut-être déjà posé la question, nous avons désormais la réponse ! Et elle pourrait vous étonner, notamment concernant la qualité de ce breuvage. Si un prêtre peut s'approvisionner chez n'importe quel vigneron pour choisir son vin de messe, aussi appelé vin liturgique, dans les faits, certaines caractéristiques techniques sont propres au vin de messe.

Tout d'abord, le vin en question doit rester viable au minimum deux semaines après son ouverture. Mais alors, pourquoi une telle subtilité ? Tout simplement car un prêtre a besoin de 5 centilitres de vin pour sa messe quotidienne, pas plus, pas moins. Cela représente 35 centilitres de vin par semaine, soit une demi-bouteille. Deux bouteilles sont alors nécessaires pour couvrir deux semaines de messe. Voilà pourquoi, les vins bus par l'ecclésiaste sont souvent des vins blancs liquoreux ou doux. Les vins doux naturels font aussi partie des plus adaptés pour la messe. De plus, la messe étant célébrée le matin, il est bien plus agréable de profiter de notes sucrées plutôt qu'un vin sec ou avec des tannins trop prononcés.

Attention, le vin de messe doit toutefois être exclusivement issu du fruit de la vigne et comprendre le moins d'additifs possibles, comme par exemple les sulfites. On peut parler de "vin nature" qui ne contient aucun intrant. Dans les faits, il est impossible de vérifier que tous les vins de messe bénéficient de ce label. De plus, rien n'oblige un prêtre à choisir un vin naturel pour célébrer sa messe. Un vin peut également être jugé "naturel" de manière différente d'un prêtre à l'autre. Voilà pourquoi, il n'est pas rare de retrouver des vins comprenant des pesticides, tant que ce dernier est élaboré à partir de raisins. La seule condition sine qua non pour un vin liturgique.

Enfin, si la qualité et le style de vin reste scrutés de près, le vin liturgique ou "de messe" ne bénéficie d'aucun label, ni même d'une reconnaissance légale. Ces "appellations" sont en réalité associées à un nom de cuvée. Voilà pourquoi, tout producteur a la possibilité de produire et de commercialiser un "vin de messe", sans que celui-ci n'ait de propriétés particulières. Il est simplement tenu de mentionner son origine, comme pour toute bouteille produite en France. Mais alors, quelle est la couleur de ce fameux vin de messe ? Rouge auriez-vous tendance à répondre en référence au sang du Christ. Pas du tout ! Le prête célébrant la messe en blanc, le vin est également blanc pour éviter que des tâches, si du vin venait à être renversé, ne soient trop visible. C'est aussi simple que ça.