Ce détail sur votre boîte d'œufs que personne n'a remarqué va vous permettre d'en ranger encore plus

Cette astuce toute simple permet de stocker plus d'œufs dans votre frigo, tout en gagnant de la place.

Il arrive que plusieurs fois dans l'année l'envie nous vienne de tout revoir dans notre intérieur. La décoration, le rangement, rien n'est exclu. C'est aussi l'occasion de faire du tri et de désengorger ses placards. Un moment bien choisi pour repenser son organisation et sa façon de ranger, aussi bien la maison en elle-même que dans son réfrigérateur. Bien que l'idée semble accessoire, revoir l'organisation de son frigo peut être une vraie bonne idée. En effet, un frigo bien rangé peut faire gagner du temps lors de la préparation des repas ou en prévision des futures courses et pourrait, dans une certaine mesure, limiter le gaspillage.

Mais encore faut il savoir s'y prendre. Le premier élément à prendre en compte dans l'organisation de son réfrigérateur est la zone de température. Les étagères les plus hautes sont les plus froides et il convient d'y placer les produits les plus sensibles comme la viande crue, certains fromages ou encore les plats préparés. Les étages inférieurs permettent de stocker les autres aliments avec notamment les bacs à réserver aux légumes.

La porte du frigo, quant à elle, est à privilégier pour les ingrédients les moins fragiles, comme les condiments, les boissons, ou encore les œufs. Pour ces derniers, certains modèles de réfrigérateurs présentent des grilles de rangement dans la partie haute de la porte. Si ce n'est pas le cas, le plus commun est de les garder dans leur boîte d'origine. Il existe d'ailleurs un détail sur cette boîte qui permet en réalité de stocker quelques œufs en plus.

Comme le révèle "Monsieur astuces", célèbre pour ses conseil sur Instagram et qui recense 714 000 abonnés, il peut être avisé de retourner votre boîte d'œufs. Les cavités que présentent le dessous de la boîte permettent en effet de placer quelques oeufs en plus selon la taille de celle-ci. Un détail en apparence, mais qui permet de faire de la place et donc d'optimiser l'espace du frigo. Une fois vide, il est aussi possible de recycler intelligemment la boîte des œufs tout en luttant contre le gaspillage.

En séparant la partie supérieure de la boîte et en la remettant à l'endroit cette fois-ci, les trous qui accueillent d'ordinaire les œufs deviennent de parfait support pour les tubes de sauce. Placer ainsi les bouteilles à l'envers permet de ne pas gaspiller la mayonnaise, le ketchup, etc.

En ce qui concerne les autres espaces, l'utilisation de contenants tels que des tiroirs ou des boîtes est une option qui garantit un rangement plus efficace. A condition cependant que les contenants soient transparents : ainsi les produits sont bien visibles et cela limite aussi le gaspillage. Pour lutter contre ce dernier, l'étiquetage des produits est également un bon moyen de se repérer en terme d'aliments à consommer rapidement. Il est d'ailleurs recommandé de trier les produits dans son réfrigérateur par date de péremption et de les placer en évidence afin d'être certain qu'ils soient cuisinés en priorité. Ces derniers peuvent être conservés dans un même tiroir par exemple. Dernières astuce : tenir une liste des produits présents dans le réfrigérateur et la coller directement sur la porte est d'une grande aide au moment de faire l'inventaire.