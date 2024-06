Ce simple geste permet de conserver vos tomates beaucoup plus longtemps (ce n'est pas de les mettre au frigo)

Voici comment conserver vos tomates plus longtemps et éviter qu'elles moisissent en trois jours.

C'est enfin la saison des tomates et le retour des salades grecques, des "tomates mozza", des tomates farcies ou encore de la ratatouille. On en voit sur tout les étales de marché. Mais quelle horreur d'ouvrir son frigo et de s'apercevoir que nos tomates ont commencé à moisir seulement quelques jours après les avoir achetées. C'est bien le problème de ce fruit, il est difficile de les conserver longtemps en bon état.

Si vous pensiez que ranger vos tomates dans le bac à légumes en rentrant des courses était une bonne idée, détrompez vous ! Certes, vous pouvez les y conserver, mais elles risquent de perdre leur goût. Ce n'est donc pas le meilleur moyen de les ranger dans la cuisine. Pour qu'elles gardent leur saveur, le meilleur endroit pour les stocker est à l'air ambiant, hors du réfrigérateur, dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière directe, par exemple dans une cagette ou un panier. C'est le premier conseil à garder à l'esprit.

© Olha Afanasieva - stock.adobe.com

Ensuite, pour garder vos tomates plus de trois jours sans qu'elles flétrissent et moisissent, voici une méthode de conservation qui a fait ses preuves et qui permet de les conserver jusqu'à quinze jours. Faut-il les stocker à l'endroit ou à l'envers ? La réponse est à l'envers. Lorsque vous placez vos tomates à l'envers, avec le pédoncule (la petite tige verte) vers le bas, vous empêchez l'air et les micro-organismes d'entrer par cette zone sensible. Le pédoncule est une ouverture naturelle par laquelle les tomates peuvent perdre leur humidité et se décomposer plus rapidement. En les retournant, vous scellez pratiquement cette entrée, réduisant ainsi le risque de pourriture.

Que faire si vos tomates n'ont plus leur pédoncule ? Munissez-vous d'un rouleau de ruban adhésif. Coupez un morceau et collez-le là où se trouvait le pédoncule (vous verrez un petit rond vert). Cela permet de couvrir la partie la plus sensible du fruit et d'éviter qu'il ne perde de l'humidité, ce qui l'aidera à se conserver plus longtemps. Elles peuvent ainsi se garder jusqu'à deux semaines ! Pensez aussi à les placer à l'envers.

Prenez également soin de les stocker les unes à côté des autres et non les unes sur les autres. Concernant l'emplacement du panier ou de la cagette avec les tomates, mettez-le loin des fenêtres et préférez un endroit sombre avec peu de changement de température. Un autre conseil est de ne pas les mettre à côté d'autres fruits et légumes, comme les pommes, les avocats ou encore les bananes qui rejettent des gaz qui accélèrent le mûrissement des fruits.