Il y fait toujours beau et bon, c'est le meilleur micro-climat de France

Cette perle de la côte française affiche des températures douces et de nombreuses heures d'ensoleillement toute l'année grâce à son micro-climat unique.

Alors que la France connaît de nombreux épisodes de perturbations malgré l'arrivée prochaine de l'été, vous êtes à la recherche d'un endroit préservé des intempéries, où le taux d'ensoleillement est le plus important. Si de prime abord, le sud de la France vous vient immédiatement à l'esprit, d'autres endroits de l'Hexagone bénéficient pourtant de faveurs climatiques qui leur sont propres. Ces microclimats résultent d'une topographie particulière dans une région géographique très petite, et sont significativement différents du climat de la zone environnante. Ils sont le plus souvent provoqués par des variations de paysage comme des montagnes, des forêts, des plans d'eau ou une couverture végétale particulière.

En France, il existe un lieu unique façonné par les vents, le sable, les marées mais aussi la pêche et l'ostréiculture, qui affiche, grâce à la présence d'un microclimat bien spécifique, des températures douces et agréables toute l'année. Dunes gigantesques, îlots et bancs de sable, parcs à huîtres, marécages plantés de roselières... ce bassin girondin bien connu s'étend sur près de 80 kilomètres de côte, au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne. La zone est située à seulement 50 kilomètres de Bordeaux, vous avez deviné ? Il s'agit, bien sûr, du Bassin d'Arcachon !

Les cabanes tchanquées du bassin d'Arcachon. © emanelda - stock.adobe.com

En plus de bénéficier d'un paysage sublime, cette petite mer intérieure de 155 km² à marée haute et de 40 km² à marée basse, ouverte sur l'océan Atlantique et adossée à une forêt de pins, est située à l'abri des vents frais et humides. Sur l'année entière, sa température maximale est en moyenne de 19°C. Au printemps, la température oscille de manière agréable entre 11°C et 18°C, puis atteint les 26 °C maximum l'été, échappant à la canicule. L'hiver, les températures descendent rarement en dessous des 10°C. La meilleure période pour s'y rendre se situe toutefois aux mois d'août et de septembre.

Le Bassin d'Arcachon est donc une destination de choix pour ceux qui souhaitent profiter d'une météo clémente tout au long de l'année. On s'y rend en famille ou entre amis pour découvrir, au milieu du bassin, l'île aux oiseaux aux cabanes tchanquées, un refuge pour les oiseaux migrateurs et les loups de mer, les villages de pêcheurs tout autour, sur la presqu'île du Cap Ferret, ses splendides plages de sable fin, et bien sûr, la célébrissime Dune du Pilat, la plus haute dune de sable d'Europe, que l'on gravira jusqu'au sommet pour admirer un panorama unique sur le bassin.