Ces régions françaises où il faudrait éviter de vivre d'ici 2100

D'ici l'an 2100, il sera très difficile de vivre dans certains départements français.

Le réchauffement climatique est une réalité contre laquelle la société et les gouvernements des pays du monde tentent au mieux de lutter. Mais la tâche est ardue. Depuis l'industrialisation du XIXè siècle, ce phénomène naturel de réchauffement de la planète a considérablement augmenté. Ceci entraîne des conséquences importantes sur l'ensemble de l'environnement et met l'habitat naturel de nombreuses espèces en danger. Le réchauffement climatique est notamment responsable de la montée du niveau des mers et océans. Si pour l'instant les premiers concernés par ces risques sont les espèces vivant dans les milieux glaciers, dont le territoire se réduit de plus en plus. Mais sur le long terme, l'espèce humaine sera aussi concernée par ce danger. Un phénomène qui a en réalité déjà commencé.

Les îles du monde entier sont aussi en première ligne face au risque de la montée des eaux. Pour certaines, ce danger est déjà concret. C'est le cas par exemple dans l'océan Pacifique, pour l'archipel de Tuvalu dont deux de ses atolls ont déjà été submergés. En novembre 2023, l'Australie a fait savoir que les habitants de cet archipel pourraient effectuer des demandes d'asile en tant que réfugiés climatiques. Avec la montée du niveau de la mer, Tuvalu pourrait complétement disparaître d'ici 2100. Une date à laquelle beaucoup d'autres territoires pourraient être en danger, et ce, même en France. Pour des raisons écologiques mais aussi économiques, de nombreux départements français sont concernés par ce risque.

Une étude parue en janvier 2024 dans la revue Nature portant sur l'impact économique du changement climatique en Europe révèle que 9 régions métropolitaines françaises verront leur PIB diminuer plus ou moins considérablement d'ici 2100. Un phénomène qui coïncide avec les estimations du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) selon lesquelles le niveau global des océans pourrait augmenter de 28 cm d'ici 2100. En France, les littoraux pourraient être confrontés à une hausse du niveau de la mer de 30cm à la même date. Selon l'étude publiée dans Nature, les régions françaises les plus touchées seront principalement celles situées sur le littoral atlantique mais aussi les Hauts-de-France et l'Ile-de-France, dans une moindre mesure.

Selon les données de l'étude, l'Ile-de-France sera la région la moins touchée avec une baisse de son PIB comprise entre 0 et 0,5%. Même situation pour les départements de la Somme et de l'Oise dans les Hauts-de-France. Néanmoins, les départements du Nord et du Pas-de-Calais seront bien plus sévèrement touchés avec une baisse de PIB entre 5% et 10%. En 2024 ces départements sont déjà concernés par des épisodes de crues à répétition, il est donc probable que la montée des eaux augmente leur fréquence.

La Normandie est aussi jugée à risque selon l'étude. La région pourrait perdre de 2% à 5% de son PIB d'ici 2100. Plus à l'ouest, la Bretagne est concernée par le même risque. Deux régions du littoral atlantique sont concernées par une perte de PIB encore plus importante. Il s'agit des Pays-de-la-Loire et la Nouvelle-Aquitaine qui risquent de perdre entre 5 % et 10% de leur PIB. Le sud de la France est aussi menacé par ce phénomène d'ici 2100 et en particulier les régions en bord de la Méditerranée. L'étude indique que l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur pourraient elles aussi voir leur PIB chuter de 0,5% à 2% à cette date. Encore plus au sud, la Corse est aussi concernée par une telle perte de son PIB.