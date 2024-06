Presque tout le monde le jette à la poubelle alors que c'est un véritable trésor pour votre jardin

Ne jetez plus ce déchet à la poubelle, c'est un précieux allié pour le jardin et la maison.

Chaque matin, les Français sont nombreux à débuter la journée avec une tasse de café. Mais une fois la dose de caféine avalée, beaucoup jettent le marc de café à la poubelle. A tort ! Ces résidus bruns souvent considérés comme un déchet inutile peuvent devenir un trésor précieux et l'un de vos meilleurs alliés pour un jardinage durable et naturel.

Ses utilisations sont nombreuses. Utilisé comme engrais, antiparasitaire, complément précieux au compost, désherbant respectueux de l'environnement ou encore comme régulateur d'acidité, le marc de café a des bienfaits aussi nombreux que surprenants. Le marc de café est ainsi un engrais naturel riche en nutriments essentiels tels que l'azote, le potassium et le phosphore, des éléments clés pour la croissance des plantes.

L'azote favorise la croissance des feuilles, le potassium renforce les racines alors que le phosphore stimule la floraison et la fructification. Le marc de café contribue aussi à l'acidification du sol, ce qui est bénéfique pour certaines plantes comme les rosiers, les azalées, les rhododendrons, et les myrtilles, qui préfèrent un pH plus acide. Il vous suffit simplement de l'épandre autour de vos plantes pour améliorer la qualité du sol et stimuler la croissance de vos plantes.

© Monthira - stock.adobe.com

Le marc de café ne sert pas seulement de fertilisant. Il peut aussi agir comme répulsif naturel contre certains nuisibles. Les escargots et les limaces, par exemple, n'apprécient pas la texture abrasive du marc de café. En dispersant ce dernier autour de vos plantes, vous pouvez créer une barrière et ainsi réduire la présence de ces nuisibles sans recourir à des produits chimiques. De plus, l'odeur du café peut éloigner d'autres indésirables comme les fourmis et certains types de coléoptères dans le jardin, mais aussi la maison.

Le marc de café est aussi excellent pour votre compost et peut accélérer le processus de décomposition et enrichir le sol en matière organique. Ce "super ingrédient" stimule également l'activité des vers de terre, qui sont de précieux alliés au jardin.

Pour certaines plantes, il peut également agir comme désherbant naturel. Saupoudré au sol, il inhibe la croissance des mauvaises herbes. Bon à savoir : cela peut prendre un certain temps.