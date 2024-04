Alerte météo : plusieurs départements du Nord-Est encore en vigilance

Cinq départements restent en alerte rouge et orange pour crues. Une vigilance qui doit se poursuivre mercredi 3 avril 2024. Le détail et les prévisions.

Après un week-end de Pâques marqué par les intempéries aux quatre coins de l'Hexagone, le calme semble peu à peu revenir dans le pays. Mais la situation reste toujours critique dans certains territoires. Pas moins de cinq départements sont ainsi toujours placés en alerte pour crues par Météo-France et devraient le rester jusqu'à au moins demain, mercredi 3 avril 2024. Tous ne sont cependant pas au même niveau de vigilance. Dans son dernier bulletin, publié à 16 heures ce mardi, Météo-France indique que l'Yonne et la Saône-et-Loire sont toujours en alerte rouge. L'Aube, la Haute-Marne et la Côte-d'Or sont, quant à elles, en vigilance orange.

Dans le détail, Météo-France indique que dans le département de l'Yonne, l'Armançon connaît ces dernières heures une crue majeure, tout comme l'Arroux, située en Saône-et-Loire. Des crues qualifiées d'"importantes" sont, pour leur part, enregistrées du massif du Morvan à la Champagne. "Marne amont (Haute-Marne), Seine amont (Côte-d'Or, Aube), Ouche (Côte-d'Or), Armançon (Yonne, Côte-d'Or), Brenne (Côte-d'Or), Serein (Yonne), Arroux (Saône-et-Loire)", énumérait Vigicrues peu avant 16 heures mardi, listant précisément les différents tronçons en vigilance crue orange ou rouge dans l'Hexagone.

​​​​​​​"Les épisodes pluvieux se succèdent sur le pays depuis plusieurs jours", souligne Vigicrues dans son bulletin, évoquant des précipitations qui sont tombées sur des sols "déjà très humides" et ont, de fait, "provoqué des crues sur de nombreux cours d'eau". À quoi s'attendre dans les prochaines heures ? "Une perturbation pluvieuse concerne le Nord-Ouest ce mardi et une large moitié nord mercredi sans aggraver la situation hydrologique", annonce Vigicrues selon qui la tendance est désormais à la décrue "sur les secteurs à l'amont des cours d'eau et les crues se propagent vers l'aval".