DIRECT. Liste de Deschamps pour l'Euro : Kanté, Barcola... Une liste pleine de surprises

Le vivier de grands footballeurs est immense en France et Didier Deschamps devait faire un choix. Parmi les grands absents de la liste dévoilée par le sélectionneur français : Alexandre Lacazette, Jordan Veretout ou encore Mattéo Guendouzi . À noter aussi l'absence de Moussa Diaby qui avait été convoqué lors du dernier rassemblement de mars.

C'est la principale surprise de cette liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024. Le sélectionneur français a justifié ce choix sans garantir une place de titulaire au milieu de terrain d'Al-Ittihad en Arabie Saoudite : "N'Golo Kanté est un ange. Il n'a pas de garanties. Il est très content d'être avec nous. Il aura la place qu'on lui donnera. Évidemment il a un statut. J'ai pensé à N'Golo Kanté depuis un certain moment. Je le regarde depuis le mois d'août dans un contexte différent avec une température élevée et un taux d'humidité élevé."

"Ferland aurait été là même si Lucas Hernandez n'était pas blessé. J'estime aujourd'hui qu'avec ces 25 joueurs ça suffira. Je prends des joueurs quand c'est pour le bien de l'équipe de France. Il a évolué dans son jeu et a enchainé avec le Real Madrid ", a déclaré Didier Deschamps après l'annonce de sa liste.

C'est donc officiel ! Bradley Barcola figure parmi les 25 joueurs qui disputeront l'Euro 2024. Il est présent dans la liste dévoilée par Didier Deschamps. L'ancien Lyonnais n'avait jamais été appelé par le sélectionneur français et aura donc l'honneur de rejoindre Clairefontaine pour la première fois avec les A à la fin du mois.

"Oui il y a une chance que des joueurs qui participent à cet Euro 2024 participeront aux JO 2024. Je le souhaite et je ne ferai pas obstacle. J'échange beaucoup avec Thierry Henry. L'ultime décision ce sera pour les clubs", a déclaré Didier Deschamps après l'annonce de sa liste sur TF1.

Didier Deschamps a parlé de l'évolution de son capitaine et notamment de son changement de club : " Kylian Mbappé est clair dans sa tête. Son choix il l'a fait depuis un bon moment. Il a la capacité d'absorber et d'être hermétique à beaucoup de choses. Il sera focus sur notre objectif qu'est l'Euro 2024".

"Je suis très content de faire partie de cette liste. C'est l'une des meilleures compétitions à jouer avec l'Equipe de France. Je vais le faire avec beaucoup de fierté. J'ai demandé une exception pour le bac, je le passerai en septembre pour être plus tranquille", a réagit Warren Zaïre-Emery après l'annonce de la liste.

"On a le potentiel pour être solides. Mais ce n'est pas comme qu'on gagne un match car il faut marquer des buts. De toute manière il faut un équilibre et une grande défense pour gagner une compétition", a déclaré Didier Deschamps.

"C'est logique qu'on fasse partie des favoris mais dans le classement FIFA, huit équipes européennes parmi les dix premières. Un Euro est souvent plus relevé qu'une Coupe du monde ", a assuré Didier Deschamps sur TF1 après avoir dévoilé sa liste pour l'Euro 2024

20:29 - Deschamps sur Kanté

"Je peux comprendre que les supporteurs de l'équipe de France n'ont pas suivi le parcours de N'Golo Kanté. Il a fait une saison complète en Arabie Saoudite où il a retrouvé toutes ses capacités physiques. Avec son vécu et son expérience on sera plus forts", a estimé Didier Deschamps sur la principale surprise de cette liste dévoilée par Didier Deschamps.