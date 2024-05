La Moselle en vigilance rouge face au risque d'inondation : l'alerte météo étendue ?

Un épisode de pluie intense traverse le Grand Est, ce vendredi 17 mai. Météo-France a placé le département de la Moselle en alerte rouge pour risque d'inondations jusqu'à ce soir et appelle à la plus grande prudence. Le Bas-Rhin, les Vosges et la Meurthe-et-Moselle ont, eux, été placés en alerte orange.

Météo-France a placé la Moselle en alerte rouge pour fortes averses et inondations, ce vendredi 17 mai où jusqu'à 100 mm de pluie sont attendus. Le phénomène météorologique devrait s'intensifier dans ce département au cours de l'après-midi avant de s'estomper dans la soirée. Pour le moment, la vigilance rouge est maintenue au moins jusqu'à 21 h.

En cause, "un épisode pluvieux, très ponctuellement orageux, s'est mis en place sur une petite portion nord-est du pays", a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin.

Les agents du SDIS de Moselle ont indiqué à BFMTV que 177 communes sont actuellement touchées par des inondations, 500 interventions seraient en cours, des centaines de pompiers et des spécialistes en secours aquatiques sont mobilisés.

Dans un post sur X, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, "appelle les Mosellans à la plus grande prudence et au respect des consignes des autorités".

Trois départements en alerte orange

Dans le département voisin, près de la frontière allemande, les cumuls enregistrés correspondent à plus d'un mois de pluie. Le Bas-Rhin, qui n'est pas habitué à recevoir de grandes quantités de précipitations, a subi plusieurs inondations sur la voirie. Le département a été placé en vigilance orange pour risques de crues et/ou pluies-inondations. Les Vosges et la Meurthe-et-Moselle sont également concernées par cette alerte orange. Météo-France conseille aux habitants de rester chez eux et de ne pas utiliser leur voiture.

Les précipitations devraient se décaler vers le nord dès ce soir, mais les cours d'eau devraient encore monter jusqu'à demain. Vigicrues a d'ailleurs placé la Meurthe et la Mortagne en orange. Les vigilances pourraient alors être prolongées, prévient La Chaîne Météo.