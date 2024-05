Grève SNCF du 21 mai : à quoi s'attendre pour la "journée noire" annoncée en Ile-de-France ?

À l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024, les agents de la SNCF demandent une meilleure valorisation de leur travail, qui devrait s'intensifier lors de la compétition sportive. Pour faire pression sur le gouvernement, les syndicats appellent à la grève mardi 21 mai.

Les agents de la SNCF ont promis une "journée noire" mardi 21 mai. Les syndicats Sud-Rail et CGT-Cheminot appellent à une journée de mobilisation et préviennent que la grève aura un impact conséquent sur le trafic en Île-de-France.

Le réseau de Transilien SNCF Voyageurs, qui gère notamment tous les trains de banlieue, les RER C, D et E, ainsi qu'une partie des RER A et B, sera principalement concerné par ce mouvement social. "Le trafic sera fortement perturbé", a d'ores et déjà indiqué la compagnie jeudi sur le site de Transilien, invitant les usagers à éviter leurs déplacements "dans la mesure du possible".

Des prévisions plus détaillées seront communiquées dimanche à 17 heures pour que les passagers puissent anticiper leur transport en fonction de leurs obligations.

Faire pression sur le gouvernement en vue des JO

Au moins 90 % des conducteurs du RER D et de la ligne R du Transilien devraient être en grève mardi, d'après Fabien Villedieu, secrétaire fédéral Sud-Rail, qui explique que l'objectif de ce mouvement de grève est de mettre la pression sur la direction en amont des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. "On a trouvé que la négociation traînait un peu et on a voulu provoquer les choses", a-t-il justifié.

Les syndicats demandent entre autres une revalorisation de la prime prévue lors des JO. En cause, notamment, le fait qu'au mois d'août, beaucoup de salariés ne pourraient pas partir en vacances en raison d'une charge de travail conséquente, avec 4 500 trains supplémentaires.