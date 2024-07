La durée des jours va augmenter de plus en plus rapidement

La planète Terre va vers des journées de plus de 24h, mais pourquoi ?

On sait d'ores et déjà que l'impact de l'activité humaine sur la planète est considérable, tant sur la biodiversité que sur le climat, mais de nouvelles recherches montrent qu'elle a aussi une incidence sur la rotation de la Terre autour du soleil. Le réchauffement climatique, dont l'Homme est le principal acteur, provoque l'allongement de la durée de nos journées. Ce constat alarmant est le résultat d'une récente étude publiée dans PNAS, une revue scientifique pluridisciplinaire américaine.

Si pour nous, cela reste invisible à l'œil nu, les scientifiques eux constatent que la vitesse de rotation de la Terre est de moins en moins rapide. A l'avenir donc, la Terre ne mettra plus 24h pour faire une rotation complète, une journée, mais davantage. L'une des raisons de cette "perte de vitesse" de la Terre, est la disparition progressive des glaciers. La fonte des glaces au Groenland et dans l'Antarctique s'accélère depuis 30 ans. Ce phénomène entraîne l'émission de méthane dans l'atmosphère, aggravant le changement climatique, il entraîne aussi une montée du niveau des océans, si bien qu'entre la fin du siècle dernier et le début du prochain le niveau de la mer pourrait avoir monté de 15 centimètres. Cela a pour conséquence directe de modifier la masse de la planète et de créer une concentration de masse plus importante au niveau de l'équateur.

"La rotation initialement rapide devient plus lente parce que les masses s'éloignent de l'axe de rotation, augmentant l'inertie physique". "C'est comme lorsqu'une patineuse artistique fait une pirouette, en tenant d'abord ses bras près de son corps puis en les étirant", schématise Benedikt Soja, co-auteur de l'étude et chercheur à l'École Polytechnique de Zurich.

Nous allons donc tout droit vers des journées à rallonge. Depuis 1900, le climat a rallongé la durée d'une journée d'environ 0,8 milliseconde mais les constatations des chercheurs à l'origine de l'étude montre que le réchauffement climatique pourrait, à lui seul, multiplier cet allongement par 3 d'ici cent ans. C'est infime, peut-on se dire, cela ne va rien changer. Or ce phénomène invisible pose déjà de sérieux problèmes. Des problèmes qui impactent à la fois nos vies de tous les jours mais également tout un tas de technologies allant du GPS aux sondes envoyées hors de notre système solaire.

Reste que pour le moment, le ralentissement de rotation de la Terre et l'allongement des journées sont en tout point moins préoccupants que les autres problèmes engendrés par la montée du niveau des océans. Déjà cette année, une partie des habitants de l'île de Gardi Sugdub, dans l'archipel de San Blas, ont dû quitter leurs foyers en raison de la montée du niveau de la mer, faisant d'eux les premiers réfugiés climatiques du Panama.