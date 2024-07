DIRECT. Canicule : jusqu'à 40 degrés localement, 45 départements en vigilance orange canicule

Ce mardi matin, Météo France a placé 45 départements en vigilance orange canicule. Il va faire encore très chaud dans tous le pays, avec des pics pouvant atteindre 40 degrés localement. Les prévisions à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse...

En direct

13:47 - Nous ne sommes pas tous égaux face à la canicule Si les fortes chaleurs ne sont pas agréables pour tous, certaines personnes risquent plus pour leur santé et doivent être encore plus vigilantes pour éviter la déshydratation. Qui est concerné ? Les personnes âgées, les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes travaillant en extérieur, les personnes précaires, les SDF, les personnes handicapées, les personnes souffrant de maladies chroniques ou prenant certains traitements, les personnes isolées. Prenez soin de vous, et hydratez-vous régulièrement.

13:36 - La Bretagne épargnée par la canicule ? S'il fait chaud en Bretagne et que le mercure va dépasser les 30 degrés à plusieurs endroits, Météo France n'a placé aucun des départements bretons en vigilance canicule. Les bretons vont pouvoir profiter de la chaleur sans suffoquer. Les maximales prévues ce mardi sont 33 degrés à Redon, 32 degrés à Fougères et Châteaubriant, 31 degrés à Quimper, Pontivy et Rennes. Sur la côte nord de la bretagne, l'air sera moins chaud. Il ne fera que 23 degrés à Morlaix, 24 degrés à Saint-Malo et 25 degrés à Saint-Brieuc.

13:23 - Quand peut-on parler de canicule ? Des fortes chaleurs ne sont pas forcément synonyme de canicule. Pour parler, ces quatre caractéristiques doivent être réunies : une période de forte chaleur ;

avec des températures supérieures de cinq degrés par rapport aux normales de saison ;

le jour et la nuit ;

pendant trois jours consécutifs.

13:09 - Des orages arrivent dès la fin de journée du nord du Centre à l'Île-de-France Une dégradation orageuse arrive dès la fin de la journée du nord du Centre à l'Île-de-France. 8 départements sont placés en vigilance orage dès ce mardi 18h par Météo France. Sont concernés : Essonne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Paris, Seine-et-Marne, Val d'Oise et Yvelines.

12:57 - Attention au risque de déshydratation pendant la canicule. Ces signes doivent vous alerter Un des principaux risques en période de canicule et de forte chaleur est la déshydratation. Voici les signes à surveiller : Fièvre ;

Maux de têtes ;

Fatigue extrême ;

Crampes ;

Soif ;

Lèvres sèches ;

Perte de poids subite ;

Nausées et vomissements ;

Vertiges ;

Pouls qui s'accélère. Si vous ressentez un de ces symptômes, mettez vous au frais, rafraîchissez-vous avec un linge humide, buvez et reposez-vous. Si ça ne passe pas, allez chez le médecin.

12:44 - Retour sur les derniers gros épisodes de canicule en France On se rappelle tous de l'été 2003 en France, l'été le plus chaud qu'a connu le pays avec une canicule exceptionnelle du 2 au 14 août. A l'époque, des records de températures avaient été enregistrés, dont 45,8 degrés à Gallargues-le-Montueux, 44,3 degrés à Carpentras et 42,6 degrés à Paris. Depuis, la France a connu d'autres épisodes de forte chaleur et de canicule, avec 3 vigilances rouge canicule en 2019 (27-29 juin et 24-26 juillet) et en 2020 (7-12 août). En 2022, certains records de températures ont été battus en juin, en juillet, mais aussi en août avec 43,2 degrés à Carcassonne le 23 août, 43 degrés à Nyons le 23 aout, ou encore 42,4 degrés à Toulouse le 23 août.

12:31 - La canicule se poursuit mercredi en France. Quelles sont les prévisions pour demain ? Une grande partie de la France sera toujours placée en vigilance jaune ou orange canicule. "Mercredi, les températures minimales seront stationnaires sur un large quart sud-ouest du pays : entre 20 et 23 °C localement 24°C et jusqu'à 25 °C en méditerranée" annonce Météo France. L'après-midi, une baisse des températures est prévue, mais "elles resteront élevées, comprises entre 30 et 35 °C sur la moitié nord (légèrement plus en Alsace) et 35 à 38 °C dans la moitié sud (localement 40°C sur le pourtour méditerranéen)" prévient Météo France.

12:07 - Il faut s'hydrater ! Mais savez-vous combien d'eau faut-il boire en période de canicule ? Il faut s'hydrater en période de canicule, mais combien faut-il boire vraiment ? En période de canicule, le corps humain a besoin d'eau pour maintenir une température corporelle à 37 degrés. La transpiration joue un grand rôle dans ce processus thermique. Il est donc conseillé de boire en quantité. 1,5 litre d'eau sont recommandés au minimum dans un climat tempéré mais il est conseillé de pousser à 2 litres d'eau par jour et par personne en période de forte chaleur. Inutile toutefois de vous jeter sur la bouteille d'eau à proximité. Votre alimentation peut vous aider à atteindre ce total. Variez les plaisirs avec des fruits frais, une tisane pas trop chaude, un thé glacé... On évite tout de même les boissons trop sucrées qui ont un impact sur votre digestion et vont forcer le corps humain à consommer de l'énergie. Or, en période de canicule, le corps n'a pas besoin de ces efforts supplémentaires !

11:53 - Les bons réflexes à avoir pendant la canicule Le ministère de la Santé et de la Prévention communique sur les gestes simples à mettre en place pour se protéger de la chaleur et éviter les accidents : Restez un maximum au frais ;

Pensez à boire de l'eau ;

Evitez l'alcool et préférez de l'eau ou des eau infusées aux fruits ;

Mangez suffisamment (éviter les aliments gras et sucrés) ;

N'hésitez pas à vous mouiller le corps pour vous rafraîchir ;

Evitez les activités sportives ;

Appelez le 15 si vous faites un malaise.

11:38 - Jusqu'à 36°C attendus cet après-midi en Île-de-France L'Île-de-France n'est pas épargnée par la canicule où tous les départements sont placés en vigilance jaune canicule. Dans son bulletin, Météo France prévoit une journée chaude sur l'Ile de France, "les 35°C seront atteints mardi et la nuit de mardi à mercredi sera très chaude, avec des températures minimales autour de 22°C, d'où un passage en vigilance jaune pour pic de chaleur". 36 degrés sont attendus à Aparjon, Etampes, Evry ou encore Fontainebleau, et 35 degrés sont prévus à Paris selon les prévisionnistes. Dans le reste de la région, il fera entre 33 et 36 degrés au plus chaud de la journée.

11:23 - Jusqu'à 40,9°C, des températures étouffantes enregistrées ce lundi Météo France a enregistré ce lundi de très fortes températures avec des pics à plus de 40 degrés localement. 40,9°C à Grospierres, 40,6°C à Moules-et-Baucels, 40,1°C à Les Vans, 39,6°C à Villaries, 39,4°C à Brive, 39,1°C à Pissos, 38,9°C à Auch et Figari, 38,8°C à Bordeaux à Bordeau Gironde), 38,7°C à Orange, 38,6°C à Uzès ou encore 38,5°C à Saintes.

11:04 - Les prévisions sur les différents sites des JO : il va faire chaud ! Préparez vos gourdes et vos chapeaux si vous allez au JO ce mardi, il va faire très chaud !

10:53 - Le JO sous la chaleur, jusqu'à 36 degrés à Paris Les athlètes et les spectateurs vont avoir chaud ce mardi à Paris. Météo France a indiqué dans son bulletin Météo ce matin que le mercure pourra grimper jusqu'à "5 degrés au pic de la journée : "sur l'Ile-de-France, les 35°C seront atteints mardi et la nuit de mardi à mercredi sera très chaude, avec des températures minimales autour de 22°C". Toutefois, aucun report d'épreuves n'est prévu ce jour en raison de la canicule a confirmé le Comité d'organisation des JO.

10:46 - La carte de vigilance canicule de Météo France Au total, 45 départements sont placés en vigilance orange canicule. Voici la carte de Météo France.