Obsèques du pape François : heure par heure et en images, suivez l'événement mondial en direct

Les obsèques du pape François débutent à Rome, ce samedi 26 avril 2025, à partir de 10h, en présence d'une cinquantaine de chefs d'Etat et d'une dizaine de souverains. Suivez la cérémonie en direct et en images...

En direct

08:56 - Nouvelle étape après les obsèques Ses obsèques célébrées, tous les regards se tourneront vers les 135 cardinaux-électeurs - soit ceux âgés de moins de 80 ans - convoqués au conclave pour choisir son successeur. La date du début du conclave n'est pas encore connue, mais en vertu des règles vaticanes, il devrait s'ouvrir entre le 15e et le 20e jour après son décès, soit entre le 5 et le 10 mai. Lors du conclave, les cardinaux procèderont, dans la chapelle Sixtine au Vatican, à quatre scrutins par jour, deux le matin et deux l'après-midi.

08:45 - La tombe du pape accessible dimanche Les portes de la basilique seront à nouveau ouvertes et permettront aux fidèles de se recueillir sur la tombe du souverain pontife, une fois les obsèques terminées. La tombe en marbre, avec pour seule inscription "Franciscus", François en latin, sera accessible au public à partir de dimanche matin. A 16h, les cardinaux qui ont tous convergé vers Rome cette semaine, lui rendront de nouveau hommage.

08:34 - Un groupe de "pauvres et de nécessiteux" pour accueillir François dans sa dernière demeure Un groupe de "pauvres et de nécessiteux" sera présent sur les marches de la basilique Sainte Marie Majeure pour accueillir le cercueil du pontife vers 13h. François était un ardent défenseur des laissés-pour-compte.

08:25 - Une foule attendue aux obsèques du pape François Outre la soixantaine de chefs d'Etat et de souverains, une foule est attendue pour les obsèques du pape. Quelque 250 000 personnes se sont rendues à la basilique Saint-Pierre de Rome depuis mercredi, premier jour d'exposition de la dépouille du jésuite argentin au public, selon le Vatican. Son prédécesseur Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022, avait lui reçu 195 000 visites, et Jean-Paul II plus de 2 millions en 2005.

08:17 - Macron et son épouse se sont recueillis, Zelensky incertain Le président français Emmanuel Macron s'est brièvement recueilli, avec son épouse, devant le cercueil du pape vendredi en début de soirée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a en revanche annoncé vendredi qu'il n'était pas certain d'"avoir le temps" pour se rendre aux funérailles du pape François.

08:14 - Des rencontres entre dirigeants lors des obsèques du pape ? Tous les yeux sont tournés vers Donald Trump, qui effectue le premier déplacement à l'étranger de son second mandat. "Nous allons rencontrer de nombreux dirigeants étrangers" en marge des obsèques, a-t-il indiqué peu avant de décoller depuis Washington (il est arrivé à Rome hier soir). Macron, lui n'effectuera en revanche "aucune rencontre diplomatique en marge des obsèques du pape", a fait savoir l'Elysée. "Dans ces moments protocolaires, il est difficile de ménager des rencontres bilatérales", confie une source diplomatique auprès du Point. "Pour beaucoup de ces personnalités, il est moralement compliqué de conjuguer des funérailles et des négociations diplomatiques", explique-t-il.

08:09 - Déjà des moments de malaise diplomatiques lors d'obsèques papales Lors des funérailles de Jean-Paul ll, les représentants de la République populaire de Chine avaient refusé de faire le voyage, pour protester contre la présence du président Chen Shui-bian, le président de la République de Chine (Taïwan) – qui sera condamné pour corruption par la justice de son pays par la suite. Le dictateur africain Robert Mugabe avait également fait le déplacement, grâce à une dérogation octroyée par l'UE.

08:00 - Un casse-tête diplomatique pour les organisateurs Si l'objectif numéro un est bien évidemment de rendre un dernier hommage au souverain pontife argentin, la cérémonie des obsèques revêt un caractère diplomatique majeur et les organisateurs ont veillé à ne pas froisser certains dirigeants internationaux et créer de nouvelles tensions, inhérentes au climat international actuel (Guerre en Ukraine, conflit à Gaza...). Les invités sont habituellement disposés par ordre alphabétique des États représentés, ce qui placerait Israël non loin de l'Iran. Dans l'idéal, cette cérémonie pourrait être l'occasion d'effectuer une parenthèse diplomatique.

07:55 - Des bazookas anti-drones "Les bazookas" sont prêts à neutraliser les drones précisent les médias italiens. "La technologie la plus avancée combinée à des contrôles au sol et à des systèmes informatiques et de brouillage pour perturber les fréquences et les communications téléphoniques à risque garantit que l'adieu final au pontife décédé lundi matin se déroule dans une sécurité maximale", précise-t-on. Tous les jours, plus de 2 000 membres des forces de l'ordre resteront présents autour de la basilique Saint-Pierre et ce, jusqu'à la fin du conclave qui devrait commencer le 5 mai prochain et se terminer la même semaine.

07:49 - Des événements scrutés de près en marge des obsèques du pape "Il n'y a pas de raison de s'inquiéter de l'affaire en soi, ce qui est sûr, c'est qu'ils ajoutent un engagement supplémentaire auquel nous devrons faire face", souligne le responsable du Viminal. Les deux processions des Anti entre Garbatella, Ostiense et Porta San Paolo, le dépôt d'une gerbe à la Pyramide par la communauté juive au petit matin et les initiatives des mouvements d'extrême droite seront par exemple scrutées de près.

07:43 - Un dispositif de sécurité imposant Le dispositif de sécurité autour des funérailles du pape François a été finalisé lors du Comité national pour l'ordre public et la sécurité présidé par le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi. Les autorités italiennes et vaticanes ont placé les alentours de Saint-Pierre sous haute protection, avec des milliers de bénévoles et de membres des forces de l'ordre mobilisés, un système anti-drones, des tireurs d'élite sur les toits et des avions de chasse prêts à décoller. La zone d'exclusion aérienne a été réaffirmée dans toute la ville de Rome, avec une attention particulière aux drones et aux petits avions. Des unités antiterroristes et anti-sabotage sont déjà en action, peut-on lire dans le Corriere Della Sera.

07:37 - Fin des obsèques vers 14h, le chapelet vers 21h Après la cérémonie, la procession et les obsèques privées du pape, qui devraient s'achever vers 14h, les fidèles ne pourront accéder à Sainte-Marie-Majeure qu'à partir de 21h pour le chapelet. "Cette cérémonie sera solennelle, car il s’agit de l’inhumation d’un pape. Mais elle restera essentielle, sans trop de choses pompeuses. Le pape François souhaitait une préparation plus simple pour ses funérailles", abonde un cardinal.

07:32 - Le cardinal Giovanni Battista Re présidera la cérémonie Les funérailles sont présidées par le doyen du Collège des cardinaux ou un autre prélat désigné. Il s'agit ce samedi du cardinal Re. Giovanni Battista Re, 91 ans, est le doyen du Collège cardinalice. Il est celui dont les papes louent la loyauté depuis près de quatre décennies et est régulièrement cité comme "le vétéran du Vatican".

07:28 - La simplicité du cercueil et du rite funéraire Vers 20h hier soir, le cercueil du pape François a été fermé, lors d'une cérémonie à huis clos d'une heure environ. Ce rite était présidé par le cardinal Kevin Farrell, le "camerlingue" qui gère les affaires courantes du Vatican jusqu'à l'élection d'un nouveau souverain pontife. La pratique des trois cercueils ayant été abandonnée par pape décédé ce lundi, un cercueil unique en bois et zinc a été utilisé. Sur le couvercle figurent sa croix et ses armes. Traditionnellement, le rite funéraire pontifical veut que le corps du pape soit revêtu des habits pontificaux. Dans son cercueil capitonné de rouge, François, dont les mains enserrent un chapelet, porte ses habits pontificaux : une chasuble rouge, une mitre blanche et des chaussures noires. Un voile de soie blanche a été placé sur le visage de François et son corps a été aspergé d'eau bénite. En revanche, contrairement aux pratiques antérieures, aucun objet symbolique (monnaies, biographie du pape) n'a été placé à l'intérieur du cercueil. Seule une bourse avec des pièces et des médailles frappées sous son pontificat s'y trouvent.

07:23 - Pas de catafalque pour le pape François Selon les dernières directives, le corps du pape François a été placé directement dans un cercueil en bois, sans l'utilisation du catafalque (estrade habituellement utilisée lors des obsèques d'un pape). Pour la cérémonie, le cercueil sera installé près de l'autel principal pour la cérémonie d'"À-Dieu".

07:19 - La procession, un temps fort de la fin de matinée Compte tenu du lieu d'inhumation, une procession aura lieu en fin de matinée dans les rues de Rome, qui sera un temps fort de la journée. Il s'agira de "faire traverser toute la ville de Rome au cercueil du pape François, avant de rejoindre la basilique Sainte-Marie-Majeure, où l’inhumation privée aura lieu, avec la participation du groupe décrit dans les normes rituelles d’inhumation du pape, que le pape François a approuvé lui-même, il y a un an", a expliqué Rolandas Makrickas, cardinal de la Basilique Sainte-Marie-Majeure. Durant le transfert, le cercueil sera visible au public massé le long du trajet derrière des barrières métalliques. Il ne sera pas possible de suivre le cortège funèbre mais des écrans géants seront placés le long du parcours.

07:15 - La seule inscription "Franciscus" sur sa tombe du pape François Comme le veut la constitution du Vatican, les obsèques doivent se tenir entre le 4e et le 6e jour après le décès. Mais François n'entendait pas faire de ses obsèques et de sa sépulture des des lieux de faste. "La sépulture doit être en terre, simple, sans décoration particulière et avec la seule inscription : Franciscus", a écrit le pape François en juin 2022 dans un court testament publié par le Vatican ce lundi.

07:09 - Sainte-Marie-Majeure, lieu prévu dans son testament "Je demande que ma tombe soit préparée dans la niche située dans la nef latérale entre la chapelle Paolina (chapelle du Salus Populi Romani) et la chapelle Sforza de la basilique papale susmentionnée", avait aussi précisé le souverain pontife dans son testament. L'Argentin avait notamment pour habitude d'y venir après chacun de ses voyages à l'étranger. "C’est ma grande dévotion. Je veux être enterré à Sainte-Marie-Majeure. L’endroit est prêt", déclarait-il auprès de la télévision mexicaine NMás.

07:05 - Le pape sera inhumé en début d'après-midi Après une messe à 10h dans la basilique Saint-Pierre , le cercueil du pape sera transporté à partir de 11h30 environ dans les rues de Rome. François sera inhumé en tout début d'après midi dans la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome et non au Vatican, conformément à sa volonté. Une première depuis plus de trois siècles. Très attaché au culte de la Vierge Marie, le souverain argentin avait l'habitude de se recueillir dans cette basilique qui fait officiellement partie du territoire du Vatican.

07:01 - Les obsèques du pape François ont lieu ce samedi Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré au pape François. Les obsèques du jésuite argentin vont casser les codes de la tradition. Le souverain pontife avait prévu de son vivant un rite unique et plus rapide, qui durera à peine plus d'une heure, ainsi qu'un enterrement dans un cercueil simple, fait de zinc et de bois.

25/04/25 - 23:42 - Dans quel ordre seront assis les chefs d'Etat ? C’est à ce stade que l’usage du français, toujours langue officielle de la diplomatie vaticane, prend tout son sens : pour l’organisation protocolaire, les délégations étrangères sont classées selon l’ordre alphabétique… en français. Après l’Italie, qui entoure géographiquement le Saint-Siège, viennent donc les autres pays, non pas selon leur nom dans leur langue d’origine, mais tel qu’il s’écrit en français. Les monarques régnants bénéficient d’un traitement de faveur. Rois et reines – comme ceux d’Espagne, de Belgique ou encore le prince Albert de Monaco – seront placés au premier rang des personnalités étrangères, devant les chefs d’État. Le Vatican, par la voix de Matteo Bruni, a précisé qu’aucune différence ne serait faite entre monarchies catholiques et non catholiques. Derrière eux prendront place les présidents et dirigeants élus. Ainsi, Donald Trump, dont les positions migratoires ont été critiquées par le pape, sera malgré tout bien placé, puisque les “États-Unis” arrivent tôt dans l’alphabet français. Ce classement le tiendra à distance du président ukrainien Volodymyr Zelensky, arrivé plus bas dans la liste. À noter : l’ancien président Joe Biden, catholique pratiquant, assistera aussi aux funérailles, mais en dehors de la délégation officielle américaine. Il sera donc placé parmi les invités internationaux, dans une section plus éloignée.

25/04/25 - 23:01 - Il y a 20 ans, Jean-Paul II était le dernier Pape à être enterré Les funérailles du pape François interviennent vingt ans après celles de Jean-Paul II, le dernier souverain pontife décédé en pleine fonction. Le 8 avril 2005, environ un million de fidèles et quelque 1 400 dignitaires du monde entier s’étaient rassemblés sur la place Saint-Pierre au Vatican pour lui rendre hommage. La cérémonie, longue de près de trois heures, s’était tenue sous une sécurité renforcée, assurée par quelque 10 000 membres des forces de l’ordre.

25/04/25 - 21:28 - Qui sera au premier rang ? L’Argentine, terre natale du pape François, occupera une place de choix lors des obsèques, avec son président Javier Milei installé au premier rang. Une présence symbolique, d’autant plus marquante que Milei, figure de l’ultralibéralisme et de la droite radicale, s’était vivement attaqué à François durant la campagne présidentielle de 2023, le traitant notamment d’imbécile pour sa défense de la justice sociale. Depuis son arrivée au pouvoir, le chef d’État argentin a toutefois adouci son discours à l’égard du souverain pontife. L’Italie, quant à elle, jouera un rôle central dans les cérémonies. Pays hôte du Vatican, elle bénéficie donc naturellement d’une position privilégiée dans l’assistance, notamment parce que le pape est aussi évêque de Rome et primat d’Italie.

25/04/25 - 19:40 - Le recteur de la grande mosquée de Paris sera présent aux obsèques D’après les informations du Parisien, le président Emmanuel Macron a convié Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande mosquée de Paris, à assister aux obsèques du pape François. Le pape et le recteur s’étaient rencontrés à deux reprises, dont la plus récente remonte à février dernier, au Vatican."Sa disparition représente une perte immense pour tout le monde et aussi pour nous, les musulmans", a confié Chems-eddine Hafiz, interrogé à Rome par le quotidien.