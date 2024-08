Risques d'incendies : des massifs forestiers interdits d'accès dans plusieurs départements

En Corse, dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var, les températures très élevées entraînent des risques d'incendie, ce vendredi 2 août. Certaines activités en plein air sont proscrites et plusieurs massifs forestiers sont interdits d'accès.

En raison des températures élevées et de la sécheresse, les risques d'incendies sont élevés en France, ce vendredi 2 août. Les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, de la Haute-Corse ainsi que la Corse-du-Sud, tout comme neuf autres départements, ont été placés par Météo France en vigilance orange pour canicule, avec des températures qui s'élèveront a près de 40 degrés.

Pour éviter tout risque de feux de forêt, la préfecture des Bouches-du-Rhône a choisi d'interdire l'accès à plusieurs massifs forestiers, comme la Chaîne des Côtes, Lançon, Les Roques, Pont de Rhaud, Quatre Termes, Concors, Trévaresse, Arbois, Côte Bleue. De son côté, le Var a fermé l'accès à aux Maures et à la Sainte-Baume, tout comme deux aires d'autoroute, celles de de Suvé du Vent et des Lauvets sur l'A57.

Des pompiers en renfort en Corse

En Corse, une soixantaine de pompiers en provenance des Hautes Alpes et de Haute Provence sont arrivés sur l'Ile de Beauté pour au moins cinq jours pour faire face au risque d'incendie "très élevé" dans l'extrême sud de la Corse, et "élevé" sur le reste de la Corse du sud et la façade ouest de l'île, relate France Bleu. Toute activité de loisir en milieu naturel et les travaux comme le goudronnage, la soudure ou le meulage sont interdits. Pour le moment, les massifs forestiers ne sont pas interdits d'accès, mais il est recommandé d'éviter de s'y rendre. Comme chaque année, du 15 juin au 30 septembre, il est interdit d'allumer un feu et de fumer dans les forêts, landes, garrigues et massifs, rappelle la préfecture de Corse.

Un incendie s'est déclaré jeudi 1er août dans le secteur de Saint-Antoine, avant d'être maîtrisé par les pompiers.

Les températures devraient baisser dans les prochains jours, après que cette vague de chaleur provenant d'Espagne soit passée.