Pavel Durov en France pour échapper à Poutine : le scénario d'une arrestation calculée

Interpellé à son arrivée à l'aéroport du Bourget, le PDG de Telegram était visé par un mandat d'arrêt émis par la France. L'idée qu'il se soit rendu volontairement émerge, est-ce complètement farfelu ?

Depuis samedi soir, son sort met en émoi ses partisans, à commencer par Elon Musk. Le patron de la plate-forme Telegram, Pavel Durov, a été arrêté à son arrivée à l'aéroport du Bourget, le 24 août dernier. Le milliardaire franco-russe était visé par un mandat de recherche lancé par l'Office français de lutte contre les violences faites aux mineurs en tant que service coordinateur d'une enquête préliminaire. Au moment de son interpellation par les forces de l'ordre, Pavel Durov arrivait d'Azerbaïdjan où il a rencontré plusieurs responsables politiques locaux ainsi le président russe Vladimir Poutine, une information qu'à toutefois démenti le Kremlin.

La justice française reproche au patron de Telegram de s'être rendu complice d'une série de 12 infractions qui visent sa plate-forme de messagerie cryptée. Les chefs d'accusation vont de l'escroquerie au cyberharcèlement en passant le trafic de stupéfiants, la fraude et l'apologie du terrorisme. Il est en fait reproché à Pavel Durov de ne pas suffisamment modérer sa plateforme, notamment utilisée par Daech comme outil de propagande, mais également de ne pas coopérer avec les autorités judiciaires pour limiter ou éliminer les comportements parfois répréhensibles des utilisateurs de Telegram.

Une manœuvre pour échapper au régime Russe ?

Arrêté et placé en garde à vue samedi soir, le franco-russe, était parfaitement au courant de ce qu'il risquait en atterrissant sur le sol français. Son arrivée sur le tarmac du Bourget à donc fait naître la théorie d'une arrestation volontaire. "Je vois deux hypothèses dans l'arrestation de Pavel Durov […] Le contact, direct ou indirect, avec Poutine s'est mal passé. Conscient d'une menace imminente, il s'est rendu volontairement en France pour être arrêté. Il vaut mieux être dans les mains de la justice française et donc sous sa protection que "prochainement mort", analyse Baptiste Robert, chercheur en cybersécurité et hacker français, sur X.

Il faut dire que le milliardaire de 39 ans ne semble pas entretenir de très bonnes relations avec Moscou. Depuis qu'il a lancé, en 2006, VKontakte (VK), l'équivalent russe de Facebook, l'entrepreneur recevait des pressions du gouvernement russe, qui souhaitait collecter les données des utilisateurs du site. Des pressions qui l'ont conduit à quitter la direction de son entreprise puis à fuir la Russie, en 2014. Seulement un an après le lancement d'une autre plate-forme : Telegram, une messagerie cryptée gratuite qui compte aujourd'hui près d'un milliard d'utilisateurs.

Que risque Pavel Durov ?

Une arrestation certainement sans grande conséquence pour Pavel Durov, puisqu'il sera très difficile pour la justice française d'imputer au PDG de Telegram les dérives de ses utilisateurs. Celui qui est décrit comme un opposant à Poutine ne risque pas non plus l'extradition vers la Russie. Le milliardaire a, en effet, obtenu sa naturalisation en 2021 après une procédure expéditive et exceptionnelle puisqu'il aurait selon une information de France inter, bénéficié de la procédure de "l'étranger émérite". Elle permet à une personne francophone ayant "contribué par son action au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales" d'obtenir, sur décision du ministère des Affaires étrangères, la naturalisation française.

Quoi qu'il en soit depuis son arrestation les déclarations de soutien à Pavel Durov se multiplient. Sur Telegram, les canaux de discussions de libertariens crient à l'injustice et à la violation de la liberté d'expression. La population russe demande sa libération tout comme Moscou qui met en garde la contre toute "tentative d'intimidation". Le patron du réseau social X, Elon Musk, libertarien affirmé, à lui posté le message "Liberté Liberté ! Liberté ?". Et ce mardi 27 août, Les Émirats arabes unis, ont annoncé avoir demandé à la France "que tous les services consulaires nécessaires lui [Pavel Durov] soient fournis d'urgence", ajoutant qu'ils suivaient "de près le cas de leur citoyen".