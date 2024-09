Voici quand le pic de fraîcheur sera atteint cette semaine, moins de 15 degrés presque partout et même de la neige !

La pluie et le vent se relaient cette semaine, mais c'est la fraîcheur qui va particulièrement marquer les esprits. Des températures négatives sont même à prévoir.

Après une semaine très instable marquée par des averses, des orages, de la grêle et même des inondations dans certains départements, les jours prochains sont, eux, synonymes de fraîcheur pour les trois quarts des Français. Ce premier coup de froid débuté lundi se confirme dès ce mercredi avec de nouvelles chutes de températures. Dans la plupart des départements, les températures maximales ne dépasseront pas les 15 degrés - la moyenne nationale prévue par Météo France et La Chaîne Météo. En montagne la neige est déjà attendue à partir de 1800 mètres ! En clair, l'automne est bien là, mais l'hiver n'est déjà pas loin non plus.

Mercredi, un front froid arrive des Îles Britanniques par la Manche et doit traverser la France du nord au sud. En matinée, la masse d'air polaire commence à s'engouffrer dans les terres après un passage marqué par des averses dans le nord et l'ouest du pays. Pour la suite de la journée, seul le sud-est est épargné par les pluies froides qui se généraliseront progressivement sur la majeure partie du pays.

© La Chaîne Météo

Près des côtes de la Méditerranée, le vent soufflera très fort cette semaine à partir de jeudi. Le mistral et la tramontane bloquent l'arrivée de la pluie, mais il faut s'attendre à des rafales allant jusqu'à 130 kilomètres par heure. Côté température, la fraîcheur commence à s'installer, des Hauts-de-France à la région Auvergne, le thermomètre de ne dépassera pas les 20°C tandis que le dans le quart sud-est la chaleur sera encore estivale, entre 23 et 26°C, et 28°C en Corse.

La journée de jeudi devrait être l'une des plus froides de la semaine. Au nord comme au sud, les températures chutent très nettement, -10°C dans le sud et -5°C dans le nord par rapport à la veille ! De brefs passages orageux et des averses sont à prévoir autour de l'Île-de-France et dans l'est, vers Strasbourg. La fraîcheur va se mêler à l'humidité sur la moitié nord du pays, ce qui ne va pas arranger les choses. Au sud, c'est le vent qui apportera de la fraîcheur. De la neige est aussi attendue dans les Alpes et les Pyrénées à partir de 1800 mètres.

Les jours suivants, les température continueront de dégringoler, un pic de fraîcheur est prévu entre vendredi et samedi. La Chaîne Météo annonce l'arrivée des premières gelées blanches dans l'ouest et les régions centrales, tandis que dans le Val de Loire et la Champagne, le thermomètre pourrait afficher des températures négatives dans la nuit de vendredi à samedi. Avec 10 à 15°C de moins par rapport au début de la semaine, les jours qui se profilent s'annoncent particulièrement maussades. Elle est très loin la vague de chaleur qu'avait connue la France en septembre 2023.