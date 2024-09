Voici l'astuce des plus grands hôtels pour une salle de bains impeccable qui sent bon

Les hôtels utilisent cette technique simple avec seulement deux produits courants pour nettoyer les salles de bains. Le résultat est vraiment impressionnant.

Même après un grand nettoyage de la salle de bains, parfois, les traces de calcaire persistent, et les mauvaises odeurs d'humidité ou de canalisation reviennent rapidement. Vous avez essayé de nombreux produits de nettoyage et rien ne fonctionne ? Et si vous testiez cette astuce utilisée dans de nombreux hôtels, où la propreté est primordiale, et la salle de bains est l'un des endroits les plus scrutés par les clients ?

Pour garantir une hygiène impeccable, les hôtels recourent souvent à des méthodes simples mais efficaces. Une astuce qui se répand de plus en plus dans le milieu est l'utilisation combinée de liquide vaisselle et de vinaigre blanc pour nettoyer la salle de bains. Cette méthode, bien qu'étonnamment économique et écologique, est redoutablement efficace pour enlever les saletés, les traces de calcaire, désinfecter les surfaces, mais aussi laisser une odeur de propre.

Pourquoi ce mélange fonctionne-t-il si bien ? Le vinaigre blanc, que l'on trouve facilement dans n'importe quel supermarché à un prix dérisoire, est un puissant détartrant et désinfectant naturel. Composé d'acide acétique, il dissout le calcaire, élimine les bactéries et combat les moisissures, des problèmes courants dans les salles de bains, où l'humidité règne souvent en maître. Quant au liquide vaisselle, il est conçu pour dissoudre les graisses et la saleté. Ce produit se révèle très efficace pour enlever les résidus de savon, les traces d'eau, ainsi que d'autres dépôts qui s'accumulent sur les surfaces comme les miroirs, les lavabos, et les baignoires.

© Kadmy - stock.adobe.com

L'association de ces deux produits crée une synergie qui permet de décupler leur efficacité. Le vinaigre pénètre les taches de calcaire tandis que le liquide vaisselle se charge des saletés graisseuses. En un seul geste, il est possible de désinfecter, dégraisser et détartrer toutes les surfaces de la salle de bains.

Comment utiliser cette astuce ? Versez du vinaigre blanc et du liquide vaisselle en quantités égales dans un flacon pulvérisateur. Agitez doucement pour bien mélanger les deux liquides. Vaporisez généreusement le mélange sur toutes les surfaces à nettoyer : robinetterie, parois de douche, carrelages, lavabo, etc. Faites attention à ne pas oublier les zones où le calcaire a tendance à s'accumuler, comme autour des robinets et dans les coins des douches.

Pour les zones très encrassées ou calcaires, laissez le mélange agir pendant 10 à 15 minutes. Cela laisse le temps au vinaigre de dissoudre les dépôts de calcaire et au liquide vaisselle de s'attaquer à la saleté. À l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux, frottez les surfaces pour enlever les résidus de saleté et de calcaire. Rincez ensuite à l'eau claire pour retirer toute trace de produit. Enfin, séchez les surfaces avec un chiffon propre et sec pour éviter les traces d'eau. Cela laisse la salle de bains brillante et impeccable, digne d'un hôtel 5 étoiles.