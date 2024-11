Météo : la neige fait son retour en basse altitude

Après plusieurs jours de beau temps sur l'ensemble de l'Hexagone, les précipitations font leur retour. On attend beaucoup de pluie dans la semaine, avec quelques flocons de neige en plaine dès mercredi.

L'automne est bien là, et l'hiver approche à grands pas. Les températures diminuent, le ciel se couche tôt et le temps va bientôt être maussade sur une grande partie du territoire. En cette fin de week-end, on attend des températures qui auront du mal à dépasser les 10°C sur la moitié nord du pays. Il fera 3°C à Chaumont, 4°C à Tours, 5°C à Metz et 9°C à Paris dimanche matin. Le sud-est du pays pourra profiter du beau temps et de températures encore pas trop fraîches dans l'après-midi. Il fera 16°C à Nice, 17°C à Montpellier, 18°C à Perpignan et 17°C à Ajaccio, selon les prévisions de Météo France.

La pluie fera son apparition en début de semaine, en commençant par le nord, lundi matin. Des averses frapperont de la Bretagne à l'Alsace dans la soirée. Il y aura encore quelques rayons de soleil dans le sud, mais avec des températures plus fraîches. Il devrait faire 9°C à Aurillac et 10°C à Toulouse.

De la neige en plaine dès mercredi

La pluie tombera sur une grande majorité du territoire mercredi matin, avec des températures très fraîches dans le nord et l'est du pays. La minimale sera de 1°C à Belfort. La neige commencera à tomber en plaine dans la soirée, à Chaumont où elle ne tiendra pas puisque le mercure ne descendra pas en dessous de 0°C, et à Bourg-Saint-Maurice où il fera -2°C. La neige continuera à tomber jeudi dans les Alpes et jusqu'à vendredi. Il y aura également de la neige en Alsace, avec des températures fraîches, mais pas en dessous de 0°C. Il fera 0°C à Belfort, 1°C à Chaumont et 3°C à Strasbourg.