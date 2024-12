Gisèle Pelicot est la personnalité qui a le plus marqué les Français en 2024, selon un sondage

Gisèle Pelicot, victime d'une série de viols orchestrés par son ex-mari, est la personnalité la plus marquante de l'année 2024. Elle se place devant Donald Trump et Volodymyr Zelensky.

Une enquête réalisée par Odoxa pour Public Sénat et vingt titres de presse régionale classe Gisèle Pelicot comme personnalité la plus marquante de 2024. La femme de 72 ans est la victime du procès dit des viols de Mazan, lors duquel 51 hommes étaient accusés de l'avoir violée alors qu'elle était dans un état de soumission chimique, le tout organisé par son ex-mari, Dominique Pelicot.

Ce n'est pas tant le procès hors norme qui a marqué les Français dans ce sondage, puisque celui-ci n'arrive qu'en sixième position des événements marquants de l'année, avec en première place l'instabilité politique provoquée par la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est donc bien la personnalité de Gisèle Pelicot qui a marqué les esprits. En France comme à l'international, sa volonté de refuser le huis clos dans ce procès pour que "la honte change de camp" et sa dignité face aux vidéos qui ont été diffusées lors du procès ont fait d'elle une icône de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il est aujourd'hui commun d'entendre "Merci Gisèle !" lors de manifestations féministes, et des peintures de Gisèle Pelicot, arborant ses lunettes sombres au début du procès, ont été faites dans plusieurs grandes métropoles. Elle a même fait la une de l'édition Allemande de Vogue en novembre.

Gisèle Pelicot avant Trump et Zelensky

Le courage de cette femme a été largement salué et plébiscité, au point que c'est elle qui a le plus marqué les Français cette année, devant Donald Trump, le président réélu des États-Unis qui a mené une campagne très suivie en France et lors de laquelle il a été victime d'une tentative d'assassinat. Elle se place également devant Volodymyr Zelensky, le héros de l'année qui tient toujours bon face à la Russie. Parmi les personnalités marquantes, on compte aussi le président russe Vladimir Poutine (15 %), le président français Emmanuel Macron (14 %), le milliardaire Elon Musk (14 %), le chef d'État israélien Benyamin Nétanyahou (10 %), le président américain Joe Biden (6 %) et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (3 %).