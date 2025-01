Neige et verglas en France : après l'alerte, quelles températures et prévisions ce dimanche ?

Plus aucun département n'est en vigilance orange ce dimanche 5 janvier. Une alerte à la neige et au verglas qui aura été de courte durée mais qui aura tout de même fait un mort sur les routes.

C'était une vigilance orange éclair, mais un drame s'est tout de même produit. Météo-France avait classé 30 départements en vigilance orange pour neige et verglas de samedi en fin d'après-midi et une quinzaine jusqu'à très tôt ce dimanche 5 janvier au matin. L'expert météorologique appelait alors à la plus grande vigilance, principalement sur les routes en ce week-end de retour de vacances.

Les préfectures des zones concernées par la vigilance orange avaient aussi alerté, fermé des portions de route et abaissé la vitesse. Plusieurs accidents ont tout de même eu lieu. Rien qu'en Côte-d'Or, seize accidents de la route ont été recensés, faisant soixante victimes, dont deux blessés graves, et un mort, selon APRR (Autoroute Paris-Rhin-Rhône). Il s'agit d'un jeune homme de vingt ans, mort dans un accident sur l'A6 en Bourgogne. Les conditions météo seraient la cause de l'accident.

Un redoux rapide

Météo-France explique cet épisode de neige et verglas dans le quart nord-est de la France par une vague d'air chaud, venue du sud-ouest, qui a rencontré de l'air très froid. L'écart de températures a provoqué cette perturbation. Il faut dire qu'il faisait particulièrement froid, samedi 4 janvier, avec le mercure descendant parfois à -2°C et très souvent à 0°C. Le chaud a finalement eu le dessus puisque les températures ont pris une dizaine de degrés dans le quart nord-est, ce dimanche matin. Il fera entre 10°C à Metz et 14°C à Auxerre. La pluie sera présente pour encore deux jours, et le soleil reviendra en même temps qu'une baisse des températures mardi 7 janvier.