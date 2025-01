Météo : quels départements en vigilance orange pour vent ?

Météo France classe deux départements en vigilance orange pour vent. L'alerte devrait rester en place jusqu'à lundi après-midi.

Les départements de la Loire et du Rhône ont été classés en vigilance orange pour vent par Météo France. L'alerte sera effective dès 20 heures, ce dimanche 5 janvier, et durera jusqu'à lundi après-midi. Selon l'expert météorologique, ce vent est dû à "une perturbation sur les côtes atlantiques" et "le vent va se renforcer sur le pays au cours de la journée de dimanche".

Météo France précise tout de même que cet événement sera moins fort que la tempête Bert de fin septembre. Le vent prévu en début de soirée, ce dimanche, vient du sud et devrait atteindre "des valeurs dépassant 90 à 100 km/h en rafales au cours de la nuit sur le sud des départements du Rhône et de la Loire". "On pourra localement atteindre des valeurs autour de 110 à 120 km/h", précise Météo France.

Vigilance sur les routes

Cette vigilance orange intervient quelques heures après la mort d'un jeune automobiliste de 20 ans, sur les routes de Bourgogne, dans la soirée de samedi. La Côte-d'Or était placée en vigilance orange pour neige et verglas. Les automobilistes qui seront sur les routes du Rhône et de la Loire pendant l'alerte sont invités à être particulièrement vigilants et à adapter leur vitesse.

Les habitants des zones concernées sont également invités à protéger leur maison et bien exposés au vent, à rester informé, à ne pas aller dans des endroits où des objets ou des arbres pourraient tomber, à ne pas intervenir en hauteur et à installer les groupes électrogènes à l'extérieur des maisons.