Feux d'artifice du 14 juillet 2025 : où et à quelle heure sont-ils prévus en France ?

Les feux d'artifice sont un incontournable de la fête nationale du 14 juillet. Les plus beaux spectacles sont prévus à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et dans d'autres villes françaises plus petites. Ils sont listés dans cet article avec les horaires.

Que serait le 14 juillet sans ses célèbres feux d'artifice dont celui très apprécié de la Tour Eiffel ? Comme chaque année à l'occasion de la fête nationale, plusieurs grandes villes organisent des spectacles pyrotechniques pour le plus grand plaisir des vacanciers et des habitants.

Attention cependant, en raison de la sécheresse et des départs de feux, des départements comme l'Aude, le Morbihan ou la Vendée ont dû annuler les feux d'artifice prévus dans leurs communes (la liste ici). Découvrez le programme ci-dessous, ville par ville, des feux d'artifice qui auront lieu ce lundi 14 juillet 2025 au soir.

Si le plus grand feu d'artifice est tiré depuis le Champ-de-Mars à Paris, il y en a de très beaux également prévus dans les autres grandes villes de France comme Marseille, Bordeaux, Lyon, Rennes ou Toulouse. Du côté des villes de bord de mer, Cannes, Biarritz ou encore Arcachon en propose des spectaculaires. Nous faisons le point, ci-dessous, sur les feux d'artifice les plus impressionnants maintenus dans les grandes villes de l'Hexagone à l'occasion du 14 juillet. Vous pouvez également vous aider du sommaire ci-dessus.

Le feu d'artifice de Paris est l'un des plus attendus. Ce lundi 14 juillet 2025, le spectacle pyrotechnique débutera à 23 heures. Au programme ? Un spectacle pyrotechnique "coloré, rythmé et festif" de 35 minutes qui débute à 23 heures sur le Champ-de-Mars, sur le thème du Brésil dans le cadre de la Saison Brésil-France.

Cette 12e édition du feu d'artifice du 14 juillet est précédée d'un concert symphonique gratuit et sans réservation à 21h15, de l'Orchestre National de France, le chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France. Le concert et le feu d'artifice sont retransmis en direct à la télévision sur France 2, mais également à la radio et sur internet, par France Inter.

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré depuis la colline de Fourvière à Lyon dans le 5e arrondissement. Sous le thème "Lyon au plus près des étoiles", les séquences sont tirées aux alentours de 22h30, d'une durée de 20 minutes 30 en 15 tableaux par une "succession de constellations pyrotechniques poétiques, colorées et envoûtantes" selon le maire de la ville. Le feu d'artifice s'admire depuis les quais de Saône côté Presqu'île.

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré depuis une barge sur la Garonne face au Miroir d'eau à 22h30. Il est observable depuis le miroir d'eau, le pont de pierre, le pont Chaban-Delmas, la Cité du Vin, le Parc de l'Ermitage, la rive droite de la Garonne.

Le rendez-vous est donné à 22h30. Le feu d'artifice est tiré depuis des pontons sur le plan d'eau du Vieux-Port et depuis le fort d'Entrecasteaux. Le spectacle pyrotechnique dure une trentaine de minutes en musique. Le meilleur endroit pour voir le feu d'artifice est bien sûr le Vieux Port mais aussi le quai de la Mairie ou l'esplanade de la Tourette. Le jardin du Pharo est ouvert au public, de 17h30 à minuit, afin d'admirer le spectacle pyrotechnique.

Le grand feu d'artifice tiré au-dessus de la Garonne n'a pas lieu ce lundi mais a été tiré le dimanche 13 juillet à 22h30 "afin de préserver la tranquillité des riverains du site des festivités", selon la maire de la ville. Un spectacle prometteur sur le thème du Tour de France puisque peu après, le 16 juillet, les cyclistes seront de passage sur la ville rose pour la 11e étape. On peut observer le spectacle depuis le Pont Neuf, le pont Saint-Michel, le quai de Tounis et la Daurade. Le 14 juillet, un autre feu d'artifice est prévu à 22h30 au lac de la Reynerie sur ce même thème.

Les Strasbourgeois pourront admirer le feu d'artifice dès 22h30 ce 14 juillet. Tiré depuis le parc de l'Étoile, le spectacle pyrotechnique est placé sous le signe de la République avec une série d'explosions lumineuses et colorées et des séquences de drones.

À Lille, le grand feu d'artifice se tiendra à 23 heures sur l'esplanade du Champ de Mars. À Lys les Lannoy, il a lieu à 23h à la Ferme du Gauquier après une série de concerts.

Explosions, son, lumière, fumée… Le Cap d'Agde propose un feu d'artifice dès 23 heures le 14 juillet 2025, visible depuis le Vieux-port, Richelieu, et depuis les Falaises.

Pour les festivités du 14 juillet 2025, le spectacle pyrotechnique "Alegria : la grande parade des fleurs d'artifices" d'une vingtaine de minutes est tiré depuis la jetée Thiers sur le front de mer à 23 heures.

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré depuis l'esplanade du Pâquier de 22h à 23h à Annecy-le-Vieux. À Talloires, un autre feu d'artifice est tiré dans la baie avec buvette et animation musicale.

Pornic tire son feu d'artifice depuis la passerelle du château à 23 heures à l'issue de la fête de la moule organisée pour la fête nationale par le Rugby club pornicais et Pornic basket St Michel, avec au programme, moule frites, bal populaire et concerts à partir de 18 heures.

Précédé d'un bal musette au parking de la gare maritime de 17h à 20h, le feu d'artifice du 14 juillet est tiré du môle des Noires, près des remparts, à 23h10 sur le thème "Transatlantiques - Québec et Saint-Malo, voyages et découvertes". S'ensuit de 23h30 à 1 heure du matin un concert du DJ Cut Killer (hip-hop).

Dans le cadre du Festival d'art pyrotechnique de Cannes, la baie de Cannes s'illumine à 22 heures, le 14 juillet, sur la thématique "La légende de Avicii". Les artificiers interprètent une fresque pleine d'émotions, accompagnée de mélodies célèbres de cette figure majeure de la scène électronique mondiale, décédée brutalement en 2018.

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré à 23 heures depuis le Rocher de la Vierge et le phare, d'une durée de 15 minutes, à près de 240 mètres de hauteur.

Le feu d'artifice sera tiré à 23 heures non pas depuis le pont habituel Anne-de-Bretagne, actuellement en travaux, mais depuis le pont Tbilissi, au niveau du canal Saint-Félix. D'une durée de 20 minutes, il mettra à l'honneur la French Touch. Pour voir le spectacle, direction le quai Malakoff ou le quai Ferdinand-Favre.

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré au parc Georges Charpak du quartier Port Marianne après le concert du chœur de l'Opéra et de l'Orchestre national Montpellier Occitanie. Il débutera à 23 heures et est dédié aux cinq lignes de tramway de la ville.

Même si le préfet du Gard conseille de "reporter si possible les feux d'artifice prévus le 14 juillet dans le Gard" en raison des risques d'incendie, le feu d'artifice de Nîmes est pour le moment maintenu à 22h25 pour une durée de 23 minutes sur l'allée Jean Jaurès, côté Jardins de la Fontaine.