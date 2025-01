Tempête Floriane : 17 départements en vigilance orange, des rafales à 110km/h... Les prévisions météo

Météo France place 17 départements en vigilance orange pour vent violent ce lundi 6 janvier. Des rafales essentiellement comprises entre 90 et 110 km/h sont attendues et un pic des perturbations est prévu à la mi-journée.

Les intempéries doivent être de courte durée mais intenses sous l'effet de la tempête Floriane. Encore 17 départements de la moitié nord du pays sont placés en vigilance orange pour vents violents ce lundi 6 janvier selon le dernier bulletin de Météo France, contre 21 à l'aube. Les perturbations ont débuté dans la nuit de dimanche à lundi avec l'arrivée de la tempête par les côtes atlantiques de la Vendée. D'importantes rafales comprises entre 70 et 100 km/h en moyenne ont déjà été enregistrées et des pics proches des 110 voire dépassant les 120 km/h ont été observés localement. En Normandie, les antennes météorologiques ont enregistré des rafales à 107 km/h à Cherbourg et 124 km/h à Barfleur (Manche) ou encore à 113 km/h à Fécamp (Seine-Maritime). La vallée du Rhône est également touchée avec des rafales à 114 km/h en Isère.

Les vents violents de la tempête Floriane ont atteint un premier pic dans la nuit et, après une accalmie visible ce matin, un deuxième pic est prévu à la mi-journée selon les prévisions. "On pourra localement atteindre des valeurs autour de 110 à 120 km/h" d'après Météo France.

La tempête Floriane qui est arrivée par l'ouest dans la nuit de dimanche à lundi "circulera rapidement mais de façon intense au cours de la journée de lundi selon un axe partant de la Vendée aux Ardennes en passant par l'Ile-de-France", prévient Météo France. Les perturbations doivent se décaler "vers la région parisienne à la mi-journée puis vers les régions du nord-est en début d'après-midi, pour s'évacuer rapidement vers la Belgique", ajoute les météorologues. Les vigilances oranges sont censées prendre fin aux alentours de 15 heures selon les prévisions actuelles de Météo France.

Dans le détail, voici les 17 départements en vigilance orange : la Meuse, les Ardennes, la Marne, de l'Aisne, la Seine et Marne, le Val d'Oise, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, l'Essonne, Paris, les Yvelines, l'Eure-et-Loire, le Loiret et le Loire-et-Cher. Il faut aussi ajouter les deux départements du sud à être placés en alerte : la Rhône et la Loire. Alors que les rafales de vent semblent privilégier un axe sud, Météo France invite "les départements limitrophes aux départements placés en vigilance orange" à la vigilance car "le vent pourrait souffler fort sans toutefois nécessiter un changement de couleur de vigilance pour l'heure".

Vigilance sur les routes

Cette vigilance orange intervient quelques heures après la mort d'un jeune automobiliste de 20 ans, sur les routes de Bourgogne, dans la soirée de samedi. La Côte-d'Or était placée en vigilance orange pour neige et verglas. Les automobilistes qui seront sur les routes du Rhône et de la Loire pendant l'alerte sont invités à être particulièrement vigilants et à adapter leur vitesse.

Les habitants des zones concernées sont également invités à protéger leur maison et bien exposés au vent, à rester informé, à ne pas aller dans des endroits où des objets ou des arbres pourraient tomber, à ne pas intervenir en hauteur et à installer les groupes électrogènes à l'extérieur des maisons.

Perturbations dans les transports

Face à la tempête Floriane, la SNCF a décidé de mettre certaines de ses lignes ou des portions de lignes à l'arrêt pendant plusieurs heures ce lundi 6 janvier. C'est le cas dans les Hauts-de-France essentiellement. Mais d'autres lignes de TER et de RER doivent également être impactées autour et dans la métropole parisienne. Les RER C, D et E par exemple connaissent des ralentissements voire des arrêts de circulation au cours de la journée, généralement entre le milieu de matinée et le milieu d'après-midi. Même chose pour les Transiliens L, N, J, R, K et U.