États-Unis : pourquoi un péage urbain a été mis en place à New York ?

Les personnes souhaitant entrer en voiture au centre de Manhattan devront débourser neuf dollars au péage urbain dès ce dimanche 5 janvier.

Le transport à New York est compliqué. Les embouteillages et les places de stationnement introuvables se confrontent au métro qui est difficile à comprendre pour les non-initiés, et surtout très cher. Alors, la solution pour la gouverneure démocrate de l'État, Kathy Hochul, c'est la mise en place d'un péage urbain, comme elle l'avait annoncé en novembre. Dès ce dimanche 5 janvier, les automobilistes souhaitant entrer sur l'île de Manhattan au sud de Central Park devront débourser neuf dollars en journée, soit 8,73 euros.

Cette décision a été prise à quelques jours de l'investiture de Donald Trump, qui ne cache pas son opposition au péage urbain, puisqu'elle nécessite l'aval du président. Il se trouve que Joe Biden et son administration sont en accord avec sa mise en place. Le but de ce péage, qui est loin de mettre tout le monde d'accord, particulièrement dans ce pays où la voiture est reine, est de limiter la pollution atmosphérique. Il faut dire que, chaque jour, 700 000 voitures, taxis et camions circulent dans le sud de l'île. La gouverneure de l'État de New York espère que ce péage urbain limitera le nombre de véhicules. De plus, celui-ci devrait permettre de financer en partie le métro. Celui-ci est largement critiqué pour son coût, à 2,90 dollars (2,81 euros) par trajet, ainsi que pour sa vétusté.

Qui devra payer ?

Pour Donald Trump, ce péage urbain "va heurter les travailleurs, les familles et les entreprises". Un constat partagé par les agglomérations voisines qui estiment que cela va coûter cher aux personnes qui se déplacent quotidiennement à Manhattan pour travailler. Un recours a même été déposé par l'État voisin du New Jersey vendredi, avec pour argument les conséquences environnementales néfastes sur les régions adjacentes, mais un juge l'a rejeté. Enfin, les associations de conducteurs de taxi dénoncent un surcoût pour leurs clients à chaque course. Mais des dispenses au péage existent. De plus, les personnes ayant un bas salaire auront des réductions au péage. Même chose pour les personnes qui entreraient plus de dix fois par mois dans la zone.