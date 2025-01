Un nouveau cyclone s'approche de Mayotte, moins d'un mois après Chido

Mayotte est à nouveau en alerte orange et risque de passer en alerte rouge dans la soirée à l'approche d'un nouveau cyclone. Les dégâts de Chido sont toujours en cours de réparation, avec de nombreuses habitations sans toit.

Mayotte va bientôt passer en alerte rouge à cause du cyclone Dikeledi, moins d'un mois après le passage destructeur du cyclone Chido sur l'archipel. Actuellement en alerte orange, "l'alerte rouge va être déclenchée ce soir", a annoncé le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. "Selon les schémas et les calculs qui sont établis, le sud et le sud-est de l'île pourraient être particulièrement exposés" dans la matinée de dimanche, selon le ministre.

Cette dépression arrive alors que Mayotte ne s'est pas remise des dégâts laissés par le cyclone Chido il y a moins d'un mois. Des mesures d'urgence ont été prises, comme évacuer les hôpitaux montés rapidement avec des tentes, qui s'envoleront avec le vent, et tenter de ne rien laisser dans les rues qui pourrait faire encore plus de dégâts. Mais la tâche est loin d'être facile dans la mesure où rien n'a pu être reconstruit et que les bidonvilles ont été remontés à la hâte, avec des constructions encore moins solides. Une réunion d'urgence s'est tenue samedi matin à Paris, en lien avec les préfectures de Mayotte et de La Réunion. Les mairies ont été appelées à rouvrir les centres d'hébergement toujours debout, comme les écoles et les gymnases, pour accueillir les personnes qui en ont besoin.

Une dépression moins violente que Chido

Cette fois-ci, les autorités souhaitent prévenir au maximum des risques. C'est ainsi que Manuel Valls a annoncé que l'alerte rouge devrait être enclenchée samedi soir, alors qu'il n'est pas prévu que le cyclone ne passe avant dimanche matin. Selon Météo France, il s'agit pour l'instant d'un cyclone, mais sera déqualifié en "forte tempête tropicale" au moment de son passage sur Mayotte : "une importante dégradation pluvieuse et venteuse", avec "de très fortes pluies pouvant générer des inondations." Les conséquences devraient donc être moins désastreuses qu'après le passage de Chido, même si Dikeledi suscite de vives inquiétudes.