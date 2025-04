Chocolat Dubaï : c'est quoi ce le chocolat à la pistache qui fait tant parler ?

Pour ce week-end de Pâques, certains pourraient se tourner vers fameuses tablettes virales chocolat-pistache, appelées "Dubaï chocolate". Le phénomène est tel que la pistache se raréfie et son prix grimpe en flèche.

Les tablettes de chocolat de Dubaï, vendues par milliers et largement partagées sur les réseaux sociaux, risquent-elles de provoquer une pénurie mondiale de pistaches ? Ce chocolat est en effet fourré à la crème de pistache, avec un enrobage croquant et une garniture d'une couleur verte éclatante. "Le monde de la pistache est pratiquement à sec", affirme le négociant en fruits à coque chez GC Hacking Giles Hacking, interrogé par le Financial Times.

L'essor de la pistache est bénéfique pour les acteurs du secteur. En un an, le prix de la livre (un peu moins de 500 grammes) est passé de 7,65 dollars (6,73 euros) à 10,30 dollars (9,30 euros). Pourtant, les consommateurs restent fidèles. Les chocolatiers écoulent des tablettes à la pistache en grande quantité, et souvent à des prix deux fois plus élevés que leurs autres produits. C'est le cas de Lindt, par exemple.

Depuis l'automne 2024, TikTok a transformé ces tablettes à la pistache en véritable phénomène culinaire. Certaines vidéos consacrées à leur dégustation ont enregistré des millions de vues, atteignant même 6,4 millions pour les plus populaires, rappelle Midi Libre. Le chocolat Dubaï a été lancé en 2021 par une chocolatière des Émirats arabes unis. Cependant, ce n'est qu'à la fin de l'année 2023 qu'il a été remarqué par l'influenceuse Maria Vehera, qui a partagé une vidéo de dégustation sur son compte TikTok.

De moins en moins de pistache dans les produits

"Il n'y avait déjà pas beaucoup d'offres, alors quand le chocolat Dubaï arrive et que les chocolatiers achètent toutes les pistaches qu'ils peuvent se procurer, le reste du monde est à court", estime le négociant.

Les stocks se raréfient et les prix s'envolent. Face à cette situation, de nombreux producteurs trouvent des solutions pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Ils tentent ainsi de réduire la proportion de pistache dans les tablettes, selon l'UFC Que choisir. La pistache devient parfois plus rare, avec des baisses allant de 10 à 19 %. Par ailleurs, certains ajoutent de l'huile de palme dans ces produits.