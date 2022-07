"Discours d'Elisabeth Borne EN DIRECT : l'opposition éructive à l'Assemblée ?"

ELISABETH BORNE. La Première ministre doit prononcer sa déclaration de politique générale devant le Parlement ce mercredi 6 juillet. Elisabeth Borne aura-t-elle les épaules assez solides pour faire face à l'opposition virulente de l'Assemblée nationale qui attaque sa légitimité ?

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:42 - Pas de vote de confiance mais une motion de censure déposée contre Elisabeth Borne Si elle refuse de se soumettre au traditionnel vote de confiance, Elisabeth Borne ne pourra pas échapper à la motion de censure promise depuis des semaines par les députés de La France insoumise. Les élus ont reconfirmé recourir à l'outil parlementaire contre la Première ministre qui se dérobe face au vote. Déposée par les insoumis, la motion sera soutenue et votée par tous les députés de la Nupes, soit les socialistes, les écologistes et les communistes pour un total de 151 députés. 10:34 - LFI prévoit un "séisme politique" après le discours d'Elisabeth Borne La gauche est remontée contre le gouvernement et la Première ministre qui a affirmé le 4 juillet qu'elle ne sollicitera pas la confiance des députés cet après-midi après son discours de politique générale. "Ce qui va se passer aujourd'hui est un événement majeur, c'est un séisme politique", a indiqué le député insoumis Adrien Quatennens sur France 2 ce matin. Il fait allusion à la non tenue d'un vote de confiance et au dépôt d'une motion de censure par son groupe parlementaire dans la foulée du discours d'Elisabeth Borne. Une mesure nécessaire selon l'élu qui juge le "gouvernement totalement étriqué et même illégitime dès lors que Mme Borne ne se soumet pas à un vote de confiance des parlementaires". 10:28 - Après son discours, Elisabeth Borne se passera du vote de confiance Il n'y aura pas de vote de confiance à l'Assemblée nationale ce mercredi 6 juillet. Elisabeth Borne a décidé de ne pas solliciter la confiance des députés et évite ainsi de voir son gouvernement renversé. Elle est la première depuis Pierre Bérégovoy, Premier ministre en 1992, à faire ce choix mais elle est aussi la première à se retrouver dans une situation similaire, soit amputée d'une majorité absolue à l'Assemblée. Elisabeth Borne fait donc le choix de la raison, n'en déplaise à l'opposition. 10:21 - Le Sénat entendra le discours d'Elisabeth Borne à 21h Elisabeth Borne devra aussi présenter sa feuille de route et s'exprimer devant la chambre haute du Parlement, le Sénat. La Première ministre et les sénateurs ont rendez-vous à 21 heures ce mercredi 6 juillet. 10:18 - Le discours d'Elisabeth Borne à l'Assemblée prévu à 15h Elisabeth Borne a encore quelques heures devant elle pour peaufiner son intervention devant l'Assemblée nationale. A 15 heures, la Première ministre prononcera sa déclaration de politique générale devant plus de 500 députés dont la majorité est issue de l'opposition de gauche et de droite. Les élus de gauche, résolument opposés au gouvernement pourraient être très virulents lors de la séance. 10:15 - Bonjour à tous ! Bonjours et bienvenue dans ce direct consacré au discours d'Elisabeth Borne devant le Parlement. Ce mercredi 6 juillet est un grand jour pour la Première ministre qui est attendue par les députés et les sénateurs pour sa déclaration de politique générale, suivez l'actualité de cette journée avec Linternaute.

Trop technocrate, pas assez politique, sans légitimité... Elisabeth Borne a essuyé beaucoup de critiques depuis sa nomination et sa reconduction en tant que Première ministre. Des attaques qui risquent de se prolonger dans l'hémicycle ce mercredi 6 juillet après le discours d'Elisabeth Borne et en l'absence de vote de confiance. Plus que des critiques, il s'agit là d'un "problème politique" pour la locataire de Matignon a estimé la députée et présidente du groupe LR par intérim, Annie Genevard, le 5 juillet sur BFMTV. La locataire de Matignon paye les frais de la confiance "érodée" des élus dans un "président de la République [qui] avait la majorité absolue et en a usé et abusé sans jamais prendre en compte nos propositions". Une érosion si importante que la Nupes toute entière - coalition de LFI, du PS, d'EELV et du PCF - soutiendra la motion de censure déposée par LFI. Malgré ce mouvement, la mesure a peu de chance d'aboutir sans le soutien des Républicains et de l'extrême droite qui refusent de prendre part à l'initiative. "[Elisabeth Borne] ne parviendrait pas à obtenir la confiance donc de là à faire tomber le gouvernement en alliant nos voix à La France insoumise, non, je crois que Les Républicains sont une formation responsable qui ne s'engageront pas dans cette voie", a ainsi indiqué la députée LR. Quant au RN, son refus de signer la motion de censure n'est pas tant une marque de soutien à la majorité qu'un symbole de rejet profond de la France insoumise.

La confiance des députés dans le gouvernement paraît encore inatteignable mais la majorité présidentielle et Elisabeth Borne gardent espoir. "La confiance ne se décrète pas, elle se construit patiemment texte après texte", s'accrochait Olivier Véran, nouveau porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres le 4 juillet, renouvelant le souhait de la majorité de coopérer avec les forces de l'opposition.

La nouvelle est tombée le lundi 4 avril : Elisabeth Borne entend se passer du vote de confiance devant les députés après son discours de politique générale face à l'Assemblée nationale, ce 6 juillet 2022 à 15h. Une rupture avec l'usage admise par la Constitution. La décision est logique et c'est le contraire qui aurait été étonnant car avec une majorité de 250 députés impossible d'espérer réunir les 289 votes nécessaires au gouvernement pour être maintenu et adoubé par la majorité de l'hémicycle. "Poser cette question, ce serait suicidaire", a ajouté en ce sens le président du groupe LR dans la chambre basse du Parlement, Olivier Marleix. Une formule qui paraît exagérée mais vraie car perdre le vote de confiance obligerait le gouvernement et Elisabeth Borne à démissionner pour laisser la place à un nouvel exécutif.

Malgré les risques, des élus de la majorité ont poussé Elisabeth Borne à se soumettre au vote de confiance pour asseoir sa légitimité et mettre fin aux critiques de l'opposition, en particulier de la gauche qui crie au "déni de démocratie" depuis l'annonce de la Première ministre. Un avis que ne partage pas l'article 50-1 de la Constitution qui permet au gouvernement d'échappe au vote de confiance. "Dans la situation où le vote s'avérerait défavorable à la politique du gouvernement, celui-ci ne serait pas contraint d'être renversé, certes, mais il se retrouverait dans une situation cocasse où il serait encore en poste alors qu'une majorité des parlementaires le conteste", expliquait le constitutionnaliste Benjamin Morel au Figaro le 4 juillet.

Elisabeth Borne a été nommée Première ministre par Emmanuel Macron le 16 mai 2022, après des semaines de spéculations suivant la réélection de ce dernier le 24 avril. Le chef de l'Etat avait assuré quelques jours avant cette nomination qu'il voulait à ses côtés "quelqu'un de sensible sur les questions sociales, environnementales et productives", une personnalité "incarnant à la fois le 'renouvellement' et en même temps 'quelqu'un de solide, capable de faire un 20 heures devant quinze millions de téléspectateurs et de tenir dans le chaudron de l'Assemblée, lors des questions au gouvernement'", disait aussi l'entourage du chef de l'Etat. Le tout avec "une sensibilité écologiste affirmée car Emmanuel Macron a promis de nommer un 'premier ministre chargé de la planification écologique'" (Le Monde).

Elisabeth Borne s'est ainsi imposée comme celle qui cochait le plus de cases dans cette équation. Elle est même devenue une évidence dans les tout derniers jours avant sa nomination, notamment après la levée de bouclier provoquée dans la majorité par l'hypothèse Catherine Vautrin, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy qui s'était battue contre le mariage pour tous lors du quinquennat de François Hollande.

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.