Tetsuya Yamagami : qui est l'assassin présumé de Shinzo Abe ?

YAMAGAMI. Tetsuya Yamagami, tueur présumé de Shinzo Abe, a été immédiatement interpellé après son acte contre l'ancien Premier ministre du Japon. Ce que l'on sait à son sujet.

[Mise à jour le 8 juillet 2022 à 12h06] Il n'était qu'à quelques mètres de Shinzo Abe, une arme à feu en sa possession. Tetsuya Yamagami est le tueur présumé de l'ancien Premier ministre du Japon, mortellement blessé par balles vendredi 8 juillet 2022, à Nara, à 500 km à l'ouest de Tokyo, alors qu'il tenait un discours en pleine rue dans le cadre de la campagne pour les élections sénatoriales organisées dans le pays. L'assassin est parvenu à se glisser derrière l'ancien chef du gouvernement avant d'ouvrir le feu, entraînant sa mort. S'il a tenté de prendre la fuite, l'homme a très vite été appréhendé par le service de sécurité et les forces de police, lesquelles l'ont interpellé. Les premiers éléments sur l'individu ont commencé à être délivrés.

Tetsuya Yamagami, tueur présumé de Shinzo Abe

Masque sur le visage, t-shirt et pantalon gris, ainsi qu'un sac noir porté en bandoulière. C'est dans une apparence on ne peut plus banale que Tetsuya Yamagami s'est présenté aux abords de la scène sur laquelle est montée Shinzo Abe pour faire son discours. L'homme, qui est parvenu, semble-t-il, à ne pas attirer l'attention des services de sécurité, s'est positionné derrière la scène, donc dans le dos de l'ancien Premier ministre. Lors de la prise de parole de l'ancien chef du gouvernement, il a alors ouvert le feu à deux reprises, la deuxième balle ayant mortellement blessé Shinzo Abe.

Il s'agit d'un homme âgé de 41 ans, selon les premiers éléments recueillis par la télévision nationale NHK. Toujours selon la même source, l'assassin présumé est un ancien membre de la Force marine d'autodéfense japonaise, dans laquelle il s'était engagé entre 2002 et 2005. L'homme habiterait à Nara. Une perquisition est d'ores et déjà en cours au domicile d'un quadragénaire dont la profession est, à ce stade, inconnue.

Quelle arme a utilisé Tetsuya Yamagami contre Shinzo Abe ?

Selon les récits des personnes présentes et des vidéos qui circulent, Tetsuya Yamagami est parvenu à cacher son arme jusqu'au dernier moment. Il l'aurait même maquillée en caméra, raison pour laquelle il serait parvenu à s'approcher autant de Shinzo Abe. L'arme a été saisie dès l'interpellation du suspect, mais il ne s'agit ni d'un pistolet, ni d'un fusil. En effet, l'arme serait artisanale, réalisée à partir du tuyau en fer et d'une crosse en bois.

Tetsuya Yamagami a-t-il expliqué son geste ?

L'assassinat de Shinzo Abe n'est pas anodin. Pour autant, Tetsuya Yamagami n'a fait part d'aucune revendication politique et ne semble être affilié à aucun groupe politique radicalisé. Toutefois, après son arrestation, l'assassin présumé aurait justifié son acte selon NHK. "J'étais mécontent de l'ancien Premier ministre Abe et je voulais le tuer", aurait-il déclaré, avant d'ajouter que "ce n'est pas une rancune contre les convictions politiques de l'ancien Premier ministre."