Brigitte Giraud : qui est l'écrivaine sacrée du prix Goncourt 2022 ?

BRIGITTE GIRAUD. L'auteure française de 56 ans, Brigitte Giraud, est récompensée du Goncourt, le plus prestigieux prix littéraire francophone, ce jeudi 3 novembre 2022 pour son livre Vivre vite.

Et le prix Goncourt 2022 est décerné à Brigitte Giraud ! Ce jeudi 3 novembre 2022, l'écrivaine française reçoit la plus ancienne et la plus célèbre des récompenses littéraires francophones pour son livre Vivre vite. L'auteure de 56 ans, saluée par la critique s'inscrit comme étant la treizième femme à recevoir le prix très prestigieux dans l'histoire du Goncourt déjà vieille de 120 ans. Avant la récompense de Brigitte Giraud, il faut remonter à 2016 pour qu'une femme obtienne la même reconnaissance avec la victoire de Leïla Slimani pour Chanson douce.

Pour Brigitte Giraud, être primé du Goncourt est un sacre très attendu après quatorze ouvrages publiés allant du roman au récit en passant par des recueils de nouvelles car l'auteur sait jouer de son art dans plusieurs styles. Le Lyonnaise aujourd'hui âgée de 56 ans a toutefois pu avoir un avant-goût de cette récompense en 2007 lors que sa nouvelle intitulée L'amour est très surestimé reçoit le prix Goncourt de la nouvelle et deux plus tard quand le prix du jury Jean-Giono 2009 est remis à son livre Une année étrangère. Reste qu'en 2022, Brigitte Giraud est récompensée pour une œuvre très personnelle dont l'émotion a bouleversé les lecteurs. En recevant le prix Goncourt ce jeudi entre les murs du restaurant Drouant au cœur du quartier de l'Opéra à Paris, comme le veut la tradition, l'écrivaine est récompensée d'un chèque de 10 euros mais s'assure des ventes colossales de son dernier roman.

Vivre vite, l'histoire personnelle de Brigitte Giraud

Vivre vite, le récit de 208 pages publié aux éditions Flammarion en 2022 et écrit par Brigitte Giraud s'inspire de l'histoire de l'écrivaine et d'un moment tragique, la mort de son mari décédé à 41 ans dans un accident de moto en 1999. Le livre suit le fil d'un compte à rebours avant cette disparition et retrace le parcours d'un couple amoureux et épris des arts entre littérature et musique tout en dessinant le portrait de Claude, guitariste et critique de rock. L'écrivaine Brigitte Giraud se livre de ce roman en évoquant le projet que le couple parent d'un petit garçon de 8 ans, Théo, avait de s'offrir une maison sur les collines de Lyon après vingt ans de vie commune. L'émotion ressentie par le lecteur qui parcourt les pages de Vivre vite est incontestable puisqu'il s'attache à cette famille avant de devoir souffrir de la disparition du personnage principal qui tenait aussi le premier rôle dans la vie de Brigitte Giraud.

L'auteur a mis plus de 20 ans après la perte de son compagnon pour écrire se livre qu'elle dédie à son fils. Pourtant en 2001, son livre A présent, s'attardait à retracer les jours suivant l'accident et jusqu'à l'enterrement de Claude. C'est finalement toute l'œuvre de Brigitte Giraud qui reprend un peu de sa vie à chaque page.