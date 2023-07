Mort de Léon Gautier : ce qu'il racontait du Débarquement du 6 juin 1944

Dernier survivant du Débarquement le 6 juin 1944, Léon Gautier est mort ce lundi 3 juillet 2023. Dans ses mémoires, il racontait le déroulé de cette journée historique.

Il était apparu une dernière fois en public le 6 juin 2023, aux côtés d'Emmanuel Macron, pour célébrer le 79e anniversaire du Débarquement des Alliés en Normandie. Léon Gautier, dernier survivant de ce jour historique lors de la Seconde guerre mondiale, est mort ce lundi 3 juillet , à l'âge de 100 ans. Ultime membre vivant du commando Kieffer qui était arrivé sur les plages normandes pour combattre les Allemands, il était hospitalisé depuis plusieurs jours. "Il y a des informations plus grandes que les autres. Il y a des hommes plus grands que les autres", a commenté Eric Bothorel, député Renaissance des Côtes-d'Armor.

Ayant conservé tous ses souvenirs de ce fameux 6 juin, Léon Gautier les a compilés dans un livre, Mon Débarquement. Dans cet ouvrage, il confie notamment avoir été le deuxième homme à poser le pied sur la plage de Sword Beach, derrière le commandant Alexandre Lofi, qui avait ouvert la voie. Se souvenant toujours, des dizaines d'années plus tard, des heures qui ont précédé le Débarquement : "Avant que l'assaut ne soit lancé, Kieffer nous a rassemblé avant le départ et nous a dit : 'Messieurs vous connaissez les plans, vous savez ce qui vous attend, il n'y en a peut être pas une dizaine d'entre vous qui reviendront intacts. Celui qui ne veut pas partir, qu'il vienne me voir. Je ne lui en voudrais pas.' Tout le monde est parti."