Keynote Apple : la date du 13 octobre choisie pour présenter l'iPhone 12 ?

Et si Apple présentait finalement la dernière gamme de son iPhone le mardi 13 octobre ? La date revient avec insistance, mais il ne s'agit encore que d'une rumeur.

Une deuxième keynote Apple en moins d'un mois, voilà le scénario improbable qui semble pourtant se confirmer. La marque à la pomme a choisi, cette année, de consacrer un événement en septembre pour présenter ses nouvelles tablettes et ses nouvelles montres connectées, et de dédier un autre rendez-vous à ses iPhone 12. Une stratégie plutôt bien pensée en terme de communication, d'autant qu'Apple peut justifier très simplement ce coup double : si une deuxième keynote est nécessaire, c'est que les iPhone 12 n'étaient pas prêts à la commercialisation, compte tenu des retards de production liés à la crise sanitaire.

Selon les dernières indiscrétions qui viennent de fuiter dans le média Appeinsider, il est probable qu'Apple organise sa keynote iPhone 12 le mardi 13 octobre. Ce site indique que l'information lui vient d'un salarié travaillant pour un opérateur néerlandais. Selon cette source, les nouveaux iPhone 12 seront même mis en vente le vendredi 16 octobre. La firme de Tim Cook aurait en tout cas sous le coude quatre versions différentes du nouvel iPhone à présenter : un mini, un 12, un 12 Pro et un 12 Pro Max. Une stratégie adoptée pour l'iPhone 11 et qui a convaincu Apple de faire de même pour sa toute nouvelle mouture. En savoir plus sur l'iPhone 12 dans notre article dédié.

Keynote de septembre : les nouveautés présentées