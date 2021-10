Nouveau nom de Facebook : une nouvelle identité dévoilée ce jeudi

FACEBOOK. C'est une information du média américain The Verge : le groupe Facebook devrait annoncer, ce jeudi 28 octobre, son nouveau nom, inspiré de sa volonté de se concentrer sur le métavers.

Lors de sa conférence annuelle "Facebook Connect", qui se tiendra ce jeudi 28 octobre, la société américaine va très probablement changer de nom. La raison ? Marck Zuckerberg souhaiterait souligner l'importance prise par le métavers dans ses activités à travers ce nouveau nom, selon des informations diffusées par le site spécialisé américain The Verge. Selon RTL, plusieurs noms sont déjà en lice (Horizon, Reality, Meta...). Il y a quelques jours, la firme américaine annonçait déjà qu'elle allait investir plusieurs milliards dollars dans son projet "Facebook Reality Labs" : "Nous sommes déterminés à donner vie à cette vision à long terme et nous prévoyons d'augmenter nos investissements au cours des prochaines années", avait indiqué le groupe sur ses réseaux. Selon Business Insider, le métavers "fait référence à des espaces virtuels partagés auxquels les gens peuvent accéder via Internet, en utilisant des dispositifs de réalité virtuelle et de réalité augmentée." Ce nouveau nom devrait concerner le groupe, le réseau social, lui, gardera bien le nom de "Facebook".

Une récente crise chez Facebook

La récente crise qui a secoué le groupe Facebook a-t-elle pesé dans la balance dans le choix de Facebook de changer de nom ? Effectivement, d'abord secoué par une importante panne, la société américaine a récemment été fragilisée par les révélations d'une lanceuse d'alerte. Frances Haugen, ingénieure de 37 ans ayant travaillé pendant deux ans comme spécialiste des algorithmes au sein d'une division dédiée à "l'intégrité civique" de l'entreprise américaine, avait démissionné en mai dernier, gênée par les méthodes de l'entreprise. Avec elle, l'ingénieure avait emporté plusieurs dizaines de milliers de documents compromettants, qu'elle a fait fuité dans la presse américaine. Le scandale des "Facebook Files" était né. L'entreprise semble, à travers ces documents, totalement consciente de son impact négatif sur la société : sa volonté de faire primer ses profits passe visiblement avant la santé mentale de ceux qui utilisent le réseau social.