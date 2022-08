EDF : l'arrêt des réacteurs prolongé, des conséquence sur les prix ?

EDF. L'énergéticien a annoncé que quatre réacteurs nucléaires allaient voir leur arrêt prolongé jusqu'à l'automne. De quoi voir les prix de l'électricité poursuivre leur flambée ? On fait le point.

[Mis à jour le 26 août 2022 à 12h38] Les prix de l'électricité vont-ils flamber ? À l'heure actuelle, le prix de l'électricité bat des records. Il a atteint les 900 euros le mégawattheure, pour livraison l'an prochain, alors qu'il ne fallait compter que sur moins de 100 euros il y a un an, et même moins de 50 euros les années précédentes. L'inquiétude monte et les choses ne devraient pas s'arranger. En effet, jeudi 25 août 2022, EDF a annoncé prolonger l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires, affectés par des problèmes de corrosion, pendant plusieurs semaines cet automne. L'annonce est intervenue alors que le groupe a réévalué les délais nécessaires pour retrouver un bon fonctionnement de ces réacteurs. Cette nouvelle vient confirmer la difficulté que rencontre l'énergéticien ces dernières semaines... EDF a précisé dans un communiqué le calendrier précis de la prolongation de ces arrêts et a dévoilé les réacteurs concernés, à savoir Cattenom 1, jusqu'au 1er novembre, Cattenom 3, jusqu'au 11 décembre, Cattenom 4, jusqu'au 14 novembre, et Penly 1, jusqu'au 23 janvier 2023.

La France rencontre des difficultés en ce qui concerne l'approvisionnement en électricité, notamment à la faveur du contexte géopolitique... Le gouvernement a multiplié les alertes ces dernières semaines en insistant sur l'importance d'adopter la sobriété énergétique pour éviter des coupures de courant durant l'hiver prochain. Pour autant, Marc Benayoun, directeur exécutif d'EDF chargé du pôle clients, services et territoires, assure qu'il ne devrait pas y avoir de délestage l'hiver prochain : "Il n'y a pas eu de black-out en France depuis 1978 et même si on est dans une situation très difficile, il y a quand même de très fortes chances que nous passions l'hiver sans délestage." Malgré ce contretemps, EDF devrait maintenir son objectif et ainsi produire en 2022 entre 280 et 300 térawattheures (TWh). Un porte-parole du groupe a toutefois reconnu que le chiffre final attendu devrait se situer au bas de cette fourchette.

La France compte 56 réacteurs nucléaires. Dans l'Hexagone, c'est la première source de production et de consommation d'électricité. Les réacteurs ont différents niveaux de puissance. Ainsi, quatre ont une puissance de 1 400 MW, 20 ont une puissance de 1 300 MV et 32 ont une puissance de 900 MW.