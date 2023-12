Des livreurs choisissent de ne pas vous livrer alors que vous êtes chez vous, une solution existe !

Certains livreurs de colis préfèrent ne pas venir chez vous, on sait désormais pourquoi et surtout comment régler le problème.

Avec le boom des livraisons à domicile, en particulier pour les fêtes, il n'est pas rare d'être confronté à des situations très agaçantes, comme la perte de son colis, la réception de produits endommagés ou... la réception d'un mail de confirmation de livraison alors que le colis n'est jamais arrivé ! Des problèmes qui s'expliquent par la cadence intensive avec laquelle doivent travailler les livreurs.

Dans un article récent, le Télégramme a mis en lumière certaines pratiques curieuses, qui impactent les consommateurs. Le journal a interrogé un livreur Chronopost qui a confié que "le covid a été une petite révolution pour le transport express" qui a surchargé l'emploi du temps de ces professions. Il explique qu'il doit livrer jusqu'à 200 colis par jour, avec des pénalités en cas de retard ou d'erreurs dans le remplissage du bon de livraison.

Livreur pour La Poste, Abdelkader El Baz explique que ces pénalités "servent à mettre au pas certains prestataires" et les forcer à ne pas traîner. Chronopost force selon lui les coursiers indépendants à remettre le plus de colis en un temps restreint. Une contrainte qui les pousse parfois à zapper des livraisons pour avoir le moins de pénalités ou à opter pour une solution différente de celle requise par le client pour rendre leur trajet plus efficace.

Pour le journaliste Cyril Brosset d'UFC-Que Choisir, interrogé par Le Télégramme, le service de toutes les sociétés de livraison est de plus en plus dégradé. "Des logiciels donnent des plans à suivre aux livreurs, ils sont géolocalisés en permanence. Parfois, les livreurs ont davantage intérêt à ne pas livrer qu'à le faire… Ils préfèrent dire que la personne n'était pas chez elle au lieu de faire 20 minutes de route pour aller livrer un seul colis dans une maison isolée. Ils essayent de rattraper leur retard".

Or les entreprises, qui sont touchées par l'augmentation du prix des énergies et cherchent à baisser les coûts, ont de plus en plus recours à cette forme de sous-traitance auprès de livreurs indépendants pour la livraison des colis. En région parisienne par exemple, environ 95% de la livraison serait réalisée par de la sous-traitance.

En résumé : "Le monde de la livraison, c'est un monde de tueurs, où chacun se tient par la barbichette !", indique un livreur interrogé. La recherche de la compétitivité fait que "le dernier livreur peut être un micro-entrepreneur qui ne va gagner que quelques euros sur une livraison, il n'a pas de temps à perdre, la pression prend le pas sur la qualité du service", selon Cyril Brosset.

Afin d'éviter au maximum ce genre de désagrément, il y a tout de même une solution, même si elle n'est pas parfaite. M. Brosset recommande en effet de se faire livrer directement en Point Relais. Une solution qui rend service aussi bien au client qu'au livreur, dont le travail sera quelque peu facilité. Le journaliste ajoute : "Quand vous avez un Point Relais à proximité, ça vaut le coup et c'est plus sûr !"