On sait maintenant quelles sont les langues européennes les plus difficiles à apprendre et ce ne sont pas celles que tout le monde croit

Une étude a classé les langues européennes par ordre de difficulté en fonction du temps estimé nécessaire pour les apprendre couramment.

Vous pensiez que le suédois ou le norvégien étaient les langues les plus complexes en Europe à maîtriser ? Eh bien, d'après une évaluation réalisée par le département de formation des diplomates du ministère des Affaires étrangères des États-Unis, vous avez tort ! Préparez-vous à réviser vos préjugés avec ce classement étonnant. Les langues européennes ont été classées en fonction du temps estimé pour atteindre un niveau de compétence fluide grâce à un apprentissage efficace.

Petit bémol toutefois : ce classement s'applique à l'apprentissage par des locuteurs natifs de l'anglais. On estime qu'il faut environ 5 mois pour apprendre les langues les plus faciles, tandis que les plus difficiles nécessitent plus d'un an et demi.

Presque toutes les langues parlées en Europe occidentale se situent dans la catégorie 1 selon le classement. Autrement dit, vous pourriez apprendre une langue de la catégorie 1, comme le français, l'italien ou l'espagnol, en à peine 5 mois. Le suédois, le norvégien et le danois font également partie du club des langues les plus faciles à apprendre.

La raison ? Ces langues ont beaucoup de similarités avec l'anglais, ce qui facilite leur apprentissage pour les anglophones. Cependant, préparez-vous à investir plus de six mois de votre vie si vous voulez apprendre l'allemand couramment. C'est la seule langue d'Europe de l'Ouest à être un peu plus compliquée à apprendre que les autres.

De l'autre côté du spectre, certaines langues d'Europe de l'Est, comme le polonais, et le grec, sont considérées comme plus difficiles, nécessitant environ 10 mois d'apprentissage.

Ensuite viennent les langues de la catégorie 4. Attention à vous car le temps d'apprentissage de ces langues n'est pas précisément défini, mais est considéré comme bien plus long que 10 mois. On trouve dans cette catégorie le finnois, l'estonien et le hongrois.

La catégorie 5, la plus haute, comprend des langues "super difficiles" comme l'arabe, les langues chinoises, le japonais et le coréen. Pour atteindre un niveau courant dans ces langues, vous devrez investir bien plus d'un an, au moins 20 mois, pour être précis.