DIRECT. Trophées UNFP : le Real, les JO, son clash avec Nasser… Mbappé va parler

Kylian Mbappé pourrait remporter une cinquième fois le titre de meilleur joueur lors de la cérémonie des Trophées UNFP ce lundi et pourrait également livrer quelques confidences.

En direct

21:39 - Place au football féminin Les titres de meilleure gardienne et meilleure espoir sont attribués. La légende du football féminin français Laura Georges remet les récompenses.

21:35 - Letexier et Rainville récompensés François Letexier et Nicolas Danos sont élus meilleurs arbitre et arbitre assistant de Ligue 1. En deuxième division, Nicolas Rainville et Florian Goncalves sont mis à l'honneur.

21:32 - Le patron de la FFF sur scène Présent sur scène, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo va remettre les trophées de meilleurs arbitres pour les saisons de Ligue 1 et Ligue 2.

21:31 - Élisez le plus beau but de Ligue 2 Dès maintenant, rendez-vous sur trophéesunfp.com pour élire le plus beau but de Ligue 2 cette saison. Voici les réalisations sélectionnées :

21:28 - Zaïre-Emery : "Être là le plus souvent possible" Warren Zaïre-Emery au micro de Thibault Le Rol et Marina Lorenzo : "C'est une fierté d'être là parmi vous. Je suis très content d'avoir eu ce trophée. Ça montre le travail au quotidien. Je remercie ma famille, mes coéquipiers de me donner des conseils tous les jours. Mais aussi le coach pour la confiance accordée. J'espère être là l'année prochaine et le plus souvent possible. Depuis petit, je supporte le Paris Saint-Germain. Les supporters font tout sur le terrain. Ce sont le 12e homme. Ce trophée est pour eux. J'essaye d'être concentré sur tous les objectifs. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué. Je suis très content de la saison que je fais et j'espère que ça va continuer. J'espère que je serais appelé pour les JO et l'Euro".

21:25 - Zaïre-Emery élu ! Des mains de Robert Pirès, Warren Zaïre-Emery reçoit le titre de meilleur espoir de Ligue 1. Il succède à son partenaire en club, Nuno Mendes.

21:20 - Les nommés pour le titre de meilleur espoir Voici les nommés pour le titre de meilleur espoir de Ligue 1 : Eliesse Ben Seghir (Monaco)

Rayan Cherki (Lyon)

Désiré Doué (Rennes)

Lenny Yoro (Lille)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

21:19 - Le premier trophée remis Le trophée du meilleur espoir de Ligue 1 va être remis. Robert Pirès est présent pour remettre le prix.

21:15 - Place au plus but Après la remise des trophées d'honneur, les internautes sont appelés à voter dès maintenant pour le plus beau but de la saison en Ligue 1. Pour rappel, voici les réalisations sélectionnés :

21:13 - Trophée d'honneur pour les champions olympiques de 1984 Alors que la cérémonie vient de débuter, Marie-José Pérec donne des trophées d'honneur aux médaillés d'or olympique de football, titrés en 1984.

21:11 - La "Gazelle" ouvre la cérémonie Honorée ce soir, Marie-José Pérec fait son entrée sur la scène pour lancer cette cérémonie. "Pour moi, c'est une année extraordinaire et j'espère vous transmettre ce virus des JO. On est marqué, on fête à jamais ces titres. Les JO, c'est extraordinaire. C'est m'un des plus grands moments de sport dans le monde. Si je devais garder une image, ce serait l'image de Mohammed Ali qui allume la vasque à Atlanta en 1996", a déclaré la "Gazelle"

21:08 - La cérémonie débute ! Présentée par Marina Lorenzo et Thibault Le Rol, la 32e cérémonie des Trophées UNFP débute au Pavillon d'Armenonville.

21:05 - La délégation parisienne présente En plus d'Achraf Hakimi, Markinhos, Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé, des joueuses du Paris Saint-Germain sont présentes telles que Sakina Karchaoui, Elisa De Almeida ou encore Tabitha Chawinga et Grace Geyoro.

21:02 - "De la fierté" pour Dembélé Nommé parmi les meilleurs joueurs du championnat de France, Ousmane Dembélé a partagé sa joie et sa fierté au micro de la chaine L'Équipe : "Beaucoup de fierté d'être nommé dans les meilleurs joueurs. Ça fait plaisir. Mon retour, en Ligue 1 cette saison? Bien, je me suis adapté très vite. Le championnat n'est plus le même depuis que j'ai quitté Rennes. Il y a beaucoup de bonnes équipes et de bons joueurs".