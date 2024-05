Festival de Cannes : films, stars, jury... Ce qu'il faut savoir avant le début de l'événement 2024

FESTIVAL DE CANNES 2024. Le Festival de Cannes débute ce mardi 14 mai 2024. Jusqu'au 25 mai, la Croisette sera animée par la présence des stars et les projections de nombreux films attendus.

Les festivités vont bientôt débuter sur la Croisette. Du 14 au 25 mai 2024, le Festival de Cannes va faire vibrer la ville de la Côte d'Azur sous le signe du septième art. Ce mardi, l'événement est lancé en fanfare avec la projection du Deuxième acte de Quentin Dupieux, présenté hors compétition, et la remise d'une palme d'or d'honneur à Meryl Streep. C'est l'actrice française Camille Cottin (Dix pour cent) qui est chargée d'animer la cérémonie d'ouverture.

Pendant une dizaine de jours ensuite, le jury présidé par Greta Gerwig (Barbie, Les filles du Docteur March) vont découvrir plusieurs longs-métrages en compétition et devront établir, à la fin de l'événement, un palmarès et attribuer la palme d'or à l'un d'entre eux. Elle sera aidée dans sa décision par d'autres personnalités, comme Omar Sy, Eva Green, Lily Gladstone ou Kore-Eda, membres du jury.

Pluie de stars et films attendus

Parmi les films sélectionnés, citons Megalopolis de Francis Ford Coppola, Emilia Perez de Jacques Audiard, The Apprentice de Ali Abbasi (sur Donald Trump), Marcello Mio de Christophe Honoré, Les linceuls de David Cronenberg ou encore Bird d'Andrea Arnold et L'amour ouf de Gilles Lellouche.

Plusieurs stars sont donc attendus sur le tapis rouge. Mercredi 15 mai, l'avant-première mondiale de Furiosa avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth promet de ramener du beau monde sur la Croisette, tandis que Judith Godrèche sera également présente pour présenter son court-métrage, Moi aussi. Selena Gomez (Emilia Perez) est également attendue, tout comme Georges Lucas en fin d'événement pour recevoir un prix d'honneur. Le Festival de Cannes accueillera également, pêle-mêle, Richard Gere, Kevin Costner, Jacob Elordi, Barry Keoghan, François Civil, Adele Exarchopoulos, Lea Seydoux...

Appel à la grève et rumeurs en coulisses

Le Festival de Cannes pourrait cependant être troublé par un appel à la grève, lancé le 6 mai par le collectif de travailleurs du cinéma, "Sous les écrans, la dèche". L'objectif selon le communiqué de presse du collectif : dénoncer "la précarité grandissante" des personnes qui travaillent "sur de courtes durées" lors de festivals, et dénoncer les conséquences de la réforme de l'assurance chômage, notamment au niveau des règles d'indemnisation. Le collectif demande à ce qu'ils bénéficient du statut des intermittents du spectacle. Le Festival de Cannes s'est dit ouvert au dialogue.

En parallèle, les rumeurs de l'existence d'une liste en lien avec #MeToo agitent en coulisses depuis plusieurs semaines. La menace de la publication de personnalités du cinéma mis en cause plane, mais aucune enquête journalistique en lien n'a été publiée ou confirmée jusqu'ici. "Si le cas d'une personne mise en cause se présentait, nous veillerions à prendre la bonne décision au cas par cas", a fait savoir Iris Knobloch, présidente du Festival de Cannes.

Film d'ouverture

Le Deuxième Acte de Quentin Dupieux (hors compétition)

Longs métrages en compétition

The Apprentice de Ali Abbasi

Motel Destino de Karim Aïnouz

Bird de Andrea Arnold

Emilia Perez de Jacques Audiard

Anora de Sean Baker

Megalopolis de Francis Ford Coppola

The Shrouds de David Cronenberg

The Substance de Coralie Fargeat

Grand tour de Miguel Gomes

Marcello Mio de Christophe Honoré

Feng Liu yi Dai de Jia Zhang-ke (Caught by the tides)

All we imagine as Light de Payal Kapadia

Kinds of Kindness de Yórgos Lánthimos

L'amour ouf de Gilles Lellouche

Diamant brut de Agathe Riedinger (1er film)

Oh Canada de Paul Schrader

Limonov – The Ballad de Kirill Serebrennikov

Parthenope de Paolo Sorrentino

Pigen Med Nålen de Magnus Von horn (The girl with the needle)

La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius

Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde, d'Emanuel Parvu

The seed of the sacred fig, de Mohammad Rasoulof

Un certain regard

Norah de Tawfik Alzaidi

The Shameless de Konstantin Bojanov

Le Royaume de Julien Colonna (1er film)

Vingt dieux ! de Louise Courvoisier (1er film)

Le Procès du Chien (Who let the dog bite ?) de Laetitia Dosch (1er film)

Gou zhen (Black dog) de Guan Hu

The Village next to Paradise de Mo Harawe (1er film)

September says de Ariane Labed (1er film)

L'histoire de Souleymane de Boris Lojkine

Les Damnés de Roberto Minervini

On becoming a Guinea Fowl de Rungano Nyoni

Boku no Ohisama (My Sunshine) de Hiroshi Okuyama

Santosh de Sandhya Suri

Viet and Nam de Truong Minh quý

Armand de Halfdan Ullmann Tøndel (1er film)

When the light breaks, Runar Runarsson, , film d'ouverture

Flow, Gints Zilbalodis

Niki, Céline Sallette (1er film)

Hors compétition

She's got no Name de Chan Peter Ho-sun

Horizon, an American Saga de Kevin Costner

Rumours de Evan Johnson, Galen Johnson et Guy Maddin

Furiosa : une saga Mad Max de George Miller

Le comte de Monte-Cristo d'Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte

Séances de minuit

Twilight of the Warrior walled in de Soi Cheang

The Surfer de Lorcan Finnegan

Les Femmes au Balcon de Noémie Merlant

I, the Executioner de Ryoo Seung wan

Cannes première

Everybody loves Touda de Nabil Ayouch

C'est pas Moi de Leos Carax

En Fanfare de Emmanuel Courcol

Miséricorde de Alain Guiraudie

Le Roman de Jim de Arnaud Larrieu et Jean-Marie Larrieu

Rendez-vous avec Pol Pot de Rithy Panh

Vivre, mourir, renaître de Gaël Morel

Maria, de Jessica Palud

Séances spéciales

Le Fil de Daniel Auteuil

Ernest Cole, photographe de Raoul Peck

L'Invasion de Sergei Loznitsa

Apprendre de Claire Simon

La Belle de Gaza de Yolande Zauberman

Spectateurs d'Arnaud Desplechin

Nasty de Tudor Giurgiu

Lula d'Oliver Stone

An unfinished film de Lou Ye

La Semaine de la critique est depuis 1962 l'une des principales sélections parallèles du Festival de Cannes. Elle a vise à faire émerger des talents et se focalise généralement sur les premiers ou deuxièmes films de nouveaux réalisateurs.

En compétition

Babe de Marcelo Caetano (Brésil-France-Pays-Bas)

Blue Sun Palace de Constance Tsang (États-Unis)

Julie Keeps Quiet de Leonardo Van Djil (Belgique-Suède)

Locust de KEFF (Taïwan/France/États-Unis)

La Pampa de Antoine Chevrollier (France)

The Brink of Dreams (Rafaat einy Il sama) de Nadia Riyadh & Ayman El Amir (Égypte-France-Danemark-Qatar-Arabie Saoudite)

Simon de la Montaña de Frederico Luis (Argentine - Chili - Uruguay)

En séances spéciales

Les Fantômes de Jonathan Millet (France-Allemagne-Belgique)

La Mer au loin de Saïd Hamich Benlarbi (France-Maroc-Belgique-Qatar)

Les Reines du drame de Alexis Langlois (France-Belgique)

La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.

Ma vie ma gueule de Sophie Fillières (film d'ouverture)

Les Pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurisse (film de clôture)

A son image de Thierry de Peretti

Christmas Eve in Miller's Point de Tyler Taormina

Desert of Namibia (Namibia no sabaku) de Yôko Yamanaka

East of Noon (Sharq 12) de Hala Elkoussy

Eat The Night de Caroline Poggi & Jonathan Vinel

Eephus de Carson Lund – premier long métrage

Gazer de Ryan J. Sloan – premier long métrage

La Prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazuy

Savanna And The Mountain (A savana e a montanha) de Paulo Carneiro

Sister Midnight de Karan Kandhari

Something Old, Something New, Something Borrowed (Algo viejo, algo nuevo, algo prestado) de Hernán Rosselli

The Falling Sky (A queda do céu / La Chute du ciel) de Eryk Rocha & Gabriela Carneiro da Cunha

The Hyperboreans (Los hiperbóreos) de Cristóbal León & Joaquín Cociña

Septembre sans attendre (The Other Way Around / Volveréis ) de Jonás Trueba

To A Land Unknown de Mahdi Fleifel

Une Langue Universelle (Universal Language) de Matthew Rankin

Séance spéciale : HISTOIRES D'AMÉRIQUE : FOOD, FAMILY AND PHILOSOPHY de Chantal Akerman

Les courts métrages :

Après le soleil (After the Sun) de Rayane Mcirdi

Extremely Short (Totemo mijikai) de Kōji Yamamura

Immaculata de Kim Lêa Sakkal

Les Météos d'Antoine (Antoine, Élise and Léandre) de Jules Follet

Mulberry Fields (Một lần dang dở) de Nguyễn Trung Nghĩa

Our Own Shadow (Nuestra sombra) de Agustina Sánchez Gavier

The Moving Garden (O jardim em movimento) de Inês Lima

Very Gentle Work (Travail très soigné) de Nate Lavey

When The Land Runs Away (Quando a terra foge / Quand la terre se dérobe) de Frederico Lobo

Ghost Cat Anzu (Bakeneko Anzu-chan / Anzu, chat-fantôme) de Yôko Kuno & Nobuhiro Yamashita

Good One de India Donaldson – premier long métrage

Mongrel (白衣蒼狗) de Chiang Wei Liang & You Qiao Yin – premier long métrage

Traditionnellement, l'événement se tient sur la dernière quinzaine du mois de mai, une période privilégiée par les organisateurs. La 77e édition du Festival de Cannes est prévue pour débuter le mardi 14 mai et s'achever par la cérémonie de clôture et la remise du palmarès le samedi 25 mai 2024.

Comment s'inscrire et avoir des accréditations pour le Festival de Cannes ?

Si ce sont les stars qui font l'actualité au Festival de Cannes, il est possible pour chacun de participer au Festival de Cannes... dans certaines conditions. En effet, l'accès à l'événement est réservé en premier lieu au professionnels du cinéma et aux journalistes qui doivent s'accréditer. Mais les cinéphiles de 18 à 28 ans peuvent également espérer découvrir des films projetés sur la Croisette grâce au Pass "Trois jours à Cannes". Nous vous détaillons la manière de s'inscrire et de s'accréditer en détail ci-dessous :

Les Professionnels du cinéma (administrations, agences artistiques, attachés de presse, comédiens, commisions de films, communication et marketing du cinéma, distribution, exploitants, étudiants en école du cinéma, institutions culutrelles, musiciens, producteurs, réalisateurs, techniciens...etc) peuvent s'accréditer en se rendant dans leur espace personnel sur le site officiel du festival. Il ne faut pas oublier de joindre des justificatifs sur sa profession pour avoir un accès à l'événement. Cliquez ici pour plus d'informations.

Les cinéphiles et groupes pédagogiques peuvent également demander un accès au Festival de Cannes, dans le cadre du programme "Cannes Cinéphile". Il faut déposer une demande ici, en joignant des justificatifs en fonction de votre statut (des certificats de scolarité pour les groupes scolaires, pièces d'identité, lettre de motivation pour les étudiants en cinéma et adhérents d'une association culturelle,...). Cliquez ici pour plus d'informations.

L'accréditation "Trois jours à Cannes" permet à des cinéphiles de 18 à 28 ans de participer durant trois jours à l'événement, et de découvrir des films de la sélection officielle et un programme dédié. Pour demander une accréditation, il faut fournir avec sa demande une pièce d'identité, une photo d'identité, une lettre de motivation et une lettre détaillant son projet professionnel (facultatif). Cliquez ici pour plus d'informations.

Le jury du prochain Festival de Cannes est composé de cinq femmes et de quatre hommes, tous multi-récompensés durant leur carrière. Greta Gerwig, réalisatrice de Barbie et Les filles du Docteur March, a été choisie comme présidente du jury 2024. Elle sera aidée, dans son choix du palmarès et de la Palme d'or, par l'acteur français Omar Sy (Intouchables), l'actrice française Eva Green (Casino Royale,), la scénariste turque Ebru Ceylan (Winter Sleep), l'actrice amérindienne Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), la réalisatrice et scénariste libanaise Nadine Labaki (Capharnaüm), le réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona (Le cercle des neiges), l'acteur italien Pierfrancesco Favino (Le traitre) et enfin le réalisateur japonais Kore-Eda Hirokazu (Une affaire de famille).

Lors de la dernière édition du Festival de Cannes, la Palme d'or a été remise au film Anatomie d'une chute. Ce long-métrage, réalisé par la française Justine Triet, suit le procès d'une écrivaine accusée du meurtre de son mari. Rapidement, c'est la vie de ce couple et de leur famille qui est décortiquée par les magistrats. Depuis l'obtention de sa Palme d'or, le film a obtenu un vif succès au box-office et a remporté de nombreux prix : l'Oscar du meilleur scénario original 2024, six César (dont celui du Meilleur film) et deux Golden Globes (Meilleur film étranger et Meilleur scénario original).