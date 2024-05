Débat Attal-Bardella : tout savoir sur le choc des européennes

Gabriel Attal et Jordan Bardella se feront face le 23 mai lors d'un débat très attendu dans cette campagne des élections européennes. Voici ce à quoi il faut s'attendre.

Ce débat sera sans doute le point chaud de la campagne des européennes 2024. A la demande répétée de Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national donnée en tête dans les sondages, Gabriel Attal a accepté de se prêter à un duel télévisé. A respectivement 28 et 35 ans, le patron du RN et le Premier ministre se trouveront donc une nouvelle fois face à face pour défendre leurs deux camps. Pour Attal, il s'agira surtout de relancer la campagne de sa candidate Valérie Hayer, qui peine à convaincre.

"Pas envie de débattre, moi ? J'adore ça !" A assuré le chef du gouvernement au JDD, alors qu'il était soupçonné de s'engager à reculons dans cette campagne. Il a en tout cas fallu le concours d'Emmanuel Macron pour convaincre Attal de se prêter au jeu. Celui qui a confié au JDD qu'il aurait préféré se frotter à Marine Le Pen accepte donc finalement le duel face à un Jordan Bardella au sommet de sa popularité. Dans ce match, bien au-delà des européennes, ce sont deux figures montantes de la politique qui défendront leur chapelle.

Gabriel Attal et Jordan Bardella se feront face sur le plateau de France 2 jeudi 23 mai à partir de 20h15. La 2e chaîne s'attend à réaliser de très bonnes audiences pour l'occasion. Un temps cité pour codiffuser le débat, TF1 ne sera finalement pas de la partie. Le match sera animé par la journaliste Caroline Roux dans son émission "L'événement".

Campagne européenne oblige, Gabriel Attal et Jordan Bardella seront invités à évoquer leur programme pour l'Union européenne et les grands sujets qui animent le Parlement européen : souveraineté, guerre en Ukraine, Politique agricole commune, sécurité, immigration... Mais la présence du Premier ministre, voulue par Jordan Bardella, laisse imaginer que la discussion pourrait prendre un tournant national : le candidat du RN ne se privera pas d'attaquer le bilan d'Emmanuel Macron, que le chef du Gouvernement s'appliquera à défendre.

Gabriel Attal a finalement remballé ses réticences à s'engager dans la campagne des élections européennes. Le Premier ministre, qui arguait il y a quelques semaines encore être "le chef du gouvernement, pas de la campagne", a fini par céder aux injonctions de son président de la République. Emmanuel Macron ne lui a guère laissé le choix : c'est le président de la République en personne qui a convaincu (pour ne pas dire sommé) Gabriel Attal de se prêter au jeu. "Il faut que tu y ailles", a écrit Macron à son poulain dimanche 28 avril, au cours d'un échange de messages tendu, selon les informations du Parisien. "Le président lui a mis un flingue sur la tempe", renchérit un conseiller de l'Elysée.

"Je souhaite qu'il s'engage au maximum dans la campagne en faisant des débats, des meetings", a confirmé Emmanuel Macron auprès de la Tribune du Dimanche le 5 mai.

Pourtant au coude à coude avec Valérie Hayer dans les sondages, la tête de liste du parti socialiste et de Place publique n'a pas été conviée à l'émission de Caroline Roux du 23 mai. France 2 a fait le choix d'un duel entre les deux camps favoris, ce qui a le don d'agacer Raphaël Glucksmann. "Est-ce que vous trouvez normal que le service public organise, à quinze jours de l'élection européenne, un débat (...) entre la droite et l'extrême droite en excluant la gauche ?" A déploré l'eurodéputé dimanche 12 mai sur France 3. Ce dernier a déploré une volonté de "réinstaller en permanence ce faux duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen."

Etrange choix d'affiche à deux semaines des élections européennes : si Jordan Bardella est bien la tête de liste du Rassemblement national pour ce scrutin, Gabriel Attal, pour sa part, ne figure pas sur la liste du camp macroniste. Valérie Hayer, tête de liste officielle de Renaissance, sera donc l'autre grande absente de cette soirée tant attendue. Rappelons que l'eurodéputée a déjà débattu avec Jordan Bardella le 2 mai, un face-à-face qui n'a pas paru affecter la dynamique de campagne des deux camps. Cette fois-ci, c'est le Premier ministre en personne qui viendra défendre le bilan d'Emmanuel Macron et son projet européen.

"Je trouve aussi anormal que madame Hayer soit invisibilisée et remplacée par le Premier ministre, qui n'est pas candidat aux élections européennes", a pointé Raphaël Glucksmann sur France 3. Mais face à une campagne qui patine, Gabriel Attal est envoyé pour jouer la carte de la popularité. Le Premier ministre est un habitué des duels avec Jordan Bardella : tous deux sont régulièrement cités comme étant les héritiers respectifs d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. D'aucuns verront même dans le débat du 23 mai une répétition générale en vue de 2027.