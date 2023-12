Qu'est-ce que la "méthode de Singapour" instaurée dès 2024 dans les écoles de France ?

Approche visuelle et concrète : Au cœur de la méthode Singapour se trouve l'utilisation de matériel concret et d'illustrations visuelles pour aider les élèves à comprendre les concepts mathématiques. Des barres numériques, des dessins, des bâtons et des schémas sont utilisés pour représenter des problèmes et des opérations, offrant ainsi une vision tangible des abstractions mathématiques.