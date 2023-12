Voici à quoi va ressembler l'uniforme testé à l'école en France

Le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal a annoncé l'expérimentation de l'uniforme à l'école dès la rentrée 2024. Mais à quoi va-t-il réellement ressembler ? On vous dit tout.

À quoi va bien pouvoir ressembler le tout nouvel uniforme que porteront vos enfants sur les bancs de l'école dès la rentrée 2024 ? C'est la question que tous les parents et écoliers se posent depuis que le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal a annoncé la mise en place d'une grande expérimentation de l'uniforme dans les écoles, collèges et lycées. Certains établissements volontaires seront désignés par le gouvernement pour participer à cette phase de tests qui pourrait même débuter au printemps prochain pour les établissements les plus intéressés. Le compte à rebours est lancé !

Tout d'abord, chaque élève aura à sa disposition un kit en début d'année. Il sera composé de 5 polos, 2 pantalons ou jupes et 2 pulls. Une personnalisation sera possible. En effet, un écusson ou logo pourra être appliqué sur les pulls avec le nom ou l'emblème de chaque établissement. Attention, chaque collectivité pourrait avoir un droit de regard sur la manière de composer ses kits. Par exemple, il sera possible de commander uniquement le polo et le pull. Le prix de ce kit ? 200 euros. Les familles n'auront rien à payer. 50% du coût sera financé par l'Etat, l'autre moitié par la collectivité locale selon le type d'établissement : la mairie pour les écoles, le département pour les collèges ou la région pour les lycées.

Tous les parents le savent et en ont déjà fait l'expérience, un vêtement, ça s'abime, et pas qu'un peu. Voilà pourquoi, chaque enfant aura droit à un vêtement neuf de rechange par an. Un remplacement qu'on pourra demander si le polo, par exemple, devient trop court après de multiples lavages en machine, ou s'il est abîmé, ou déchiré. Avant de lancer l'uniforme, chaque établissement sera tenu de valider le projet en conseil d'administration ou d'école, puis d'inscrire la mesure dans le règlement intérieur de l'établissement.

Pour tenter de se faire une idée sur le futur uniforme qui sera proposé à nos bambins, jetons un oeil à ce qui a déjà été fait cette année. À l'école privée Saint-Vincent-de-Paul, à Nice (Alpes-Maritimes), Depuis 2014, l'uniforme est obligatoire dans cet établissement ! Un polo bleu avec le nom de l'école brodé en vert.

Pour le bas, dans cette école, les familles sont libres de choisir entre un jean, un bermuda, un legging ou encore une jupe. Une condition seulement : il doit être bleu, comme le haut imposé par l'école. Voilà une idée qui pourrait guider le gouvernement dans son projet d'uniforme. Pour les parents, terminé les crêpages de chignon du matin pour savoir si le chemisier blanc irait mieux avec la jupe rouge ou verte. Autre bonne nouvelle et pas des moindres : des économies pour le portefeuille !